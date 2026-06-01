ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.88
usd:
306.42
bux:
134020.25
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök felszólal az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Infostart

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.

Toroczkai László azt kifogásolta: a Tisza Párt „lesöpörte” a Mi Hazánk kérését, hogy legalább a „végrehajtó-maffia” ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját tölthesse be a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László az mondta: miközben Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként milliókat keresett, ő már legalább tíz éve üldözte a „végrehajtó-maffiát”. Azt is kiemelte: a „végrehajtó-maffia” felett szervezetileg éppen Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit állt a csúcson, akinek helyettese, Völner Pál „nyakig benne volt ebben a maffiában”. Azt kérdezte, hogyan idézi majd be a vizsgálóbizottság az ügy szereplőit, amelyben a miniszterelnök családja is érintett lehet.

Magyar Péter a válaszában úgy fogalmazott: „lássa, hogy kivel van dolga, Ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot”. Ugyanakkor jelezte: azt kéri, hogy vizsgálja is ki valóban, tehát arra az időre függessze fel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk együttműködését.

„Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit!” – folytatta, hozzátéve, tudja, hogy a Mi Hazánk elnöke valóban dolgozott a maffia ügyeinek feltárásán. Kijelentette: korábbi felesége, Varga Judit semmilyen módon nem érintett a „végrehajtó-maffia” ügyében.

Azt is kérte, miután „azt tudjuk”, hogy Völner Pál érintett, „találja meg Völner Pál főnökét”, hogy valóban be tudjanak számolni a magyar embereknek arról, mi zajlott 10-15 éven keresztül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

toroczkai lászló

országgyűlés

végrehajtás

völner pál

magyar péter

schadl-völner ügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Egy új matematikai modell szerint jobban járunk, ha nem a lehetetlent hajszoljuk, hanem megelégszünk az átlag felettivel – legyen szó akár lakáskeresésről, állásvadászatról vagy éppen parkolóhely-keresgélésről - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

A gyérítés folyamatosan zajlik, de a lakosság is sokat tehet azért, hogy saját portájukat megvédjék a szúnyogoktól.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 16:36
Ilyen volt a BL-döntő „belülről”: nem mindenhol voltak annyian, mint várták
2026. június 1. 16:24
Versenyfutás az idővel a beszorult ember kimentéséért, kommunikálni tudnak a sérülttel – fotók
×
×