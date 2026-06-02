Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma

Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa, aki a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítését vitatja meg a Tisza-kormány több tagjával – írja az Európai Bizottság közleménye alapján a hvg.hu.

A közlemény szerint Michael McGrath találkozik többek között Görög Márta igazságügyi, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, valamint Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is. A parlamentben pedig Rák Richárd, a törvényalkotási bizottság, Hantosi István, az igazságügyi bizottság, Hajdu Márton, a külügyi bizottság és Sopov Ildikó, az európai uniós bizottság elnöke fogadja majd a biztost.

A budapesti találkozón folytatják a felek azt a párbeszédet, amelyet az előző héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök elkezdett. A látogatás előtt Michael McGrath a Politicónak azt mondta: Magyarország az európai utat választotta április 12-én, ami lehetőséget kínál arra, hogy „új lapot nyissanak, és újraindítsák kapcsolataikat”.

Bár az Európai Bizottság követi a Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltása körüli magyarországi alkotmányos vitát, az Európai Bizottság szóvivője közölte: nem valószínű, hogy ez a kérdés felvetődik majd Budapesten.