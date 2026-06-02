2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Michael McGrath, az Európai Bizottság demokráciáért és jogállamiságért felelős tagja a bizottság e-kereskedelemmel kapcsolatos állásáfoglalását ismertető brüsszeli sajtóértekezleten 2025. február 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma

A 2026-os jogállamisági jelentés előkészítését vitatják meg a felek, a Tisza-kormány több minisztere is részt vesz az egyeztetésen.

Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa, aki a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítését vitatja meg a Tisza-kormány több tagjával – írja az Európai Bizottság közleménye alapján a hvg.hu.

A közlemény szerint Michael McGrath találkozik többek között Görög Márta igazságügyi, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, valamint Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is. A parlamentben pedig Rák Richárd, a törvényalkotási bizottság, Hantosi István, az igazságügyi bizottság, Hajdu Márton, a külügyi bizottság és Sopov Ildikó, az európai uniós bizottság elnöke fogadja majd a biztost.

A budapesti találkozón folytatják a felek azt a párbeszédet, amelyet az előző héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök elkezdett. A látogatás előtt Michael McGrath a Politicónak azt mondta: Magyarország az európai utat választotta április 12-én, ami lehetőséget kínál arra, hogy „új lapot nyissanak, és újraindítsák kapcsolataikat”.

Bár az Európai Bizottság követi a Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltása körüli magyarországi alkotmányos vitát, az Európai Bizottság szóvivője közölte: nem valószínű, hogy ez a kérdés felvetődik majd Budapesten.

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).
 

Bejelentette Aleksandar Vučić: nem lesz többé Szerbia elnöke

Aleksandar Vučić szerb elnök a Bloombergnek adott interjújában azt mondta, második államfői ciklusának 2027-es lejárta után nem indul újra az elnökségért, de nem zárta ki, hogy miniszterelnökként folytatja.

Hatalmas szigorítás lép életbe: az unió határain kívülre száműzhetik az illegálisan érkezőket

Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendszer átalakításáról.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

