Gazégetéssel kezdődött – Felrobbant a ház, papuccsal csapkodta a tüzet, leégett a fél Mecsek-oldal

A vádlott 2021 nyarán költözött egy külterületi zártkerti ingatlanba Pécs nyugati részére, a Mecsek oldalába, ahol rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a házával szemközti telken levő gödröt.

A vádlott 2022 augusztusában a rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére, a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegve háztartási szemetet kezdett égetni a gödörben.

A tűz először belekapott a gödör szélét borító aljnövényzetbe, majd a szárazság és az erős szél miatt nagy lánggal és rendkívüli sebességgel terjedni kezdett.

A vádlott a hatóságok értesítése helyett maga próbálta papuccsal és autós szőnyeggel eloltani a tüzet.

Az oltásban később neki segédkező szomszédja tanácsa ellenére sem hívott segítséget, végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte meg, hogy értesítse a tűzoltókat.

A tűz közben olyan intenzitással égett, hogy a környező ingatlanokból többre is átterjedt, az azokon található épületek közül

egy lakóház felrobbant,

egy másik ingatlanon egy kétszintes ház leégett,

az egyéb ingatlanokon többek között melléképületek, szerszámok, növényzet semmisültek meg.

A környékbeli áramhálózat is megsérült,

és a lángok idővel belekaptak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészletekbe is.

A tűz megfékezését több száz katasztrófavédő, önkéntes tűzoltó és civil, számos tűzoltókocsi és egy honvédségi helikopter is segítette.

A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, emellett több mint 50 millió forint kárt okozott, ezért őt a Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás és hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt öt év börtönre ítélte első fokon idén februárban.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

(Nyitóképünk illusztráció)