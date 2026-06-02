Gazégetéssel kezdődött – Felrobbant a ház, papuccsal csapkodta a tüzet, leégett a fél Mecsek-oldal

Infostart

Első fokon öt év börtönt kapott, de a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség súlyosbítást kért a 2022 augusztusában Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban lévő kiskerteknél hulladékot égető és azzal a környéket lángra lobbantó férfi ügyében.

A vádlott 2021 nyarán költözött egy külterületi zártkerti ingatlanba Pécs nyugati részére, a Mecsek oldalába, ahol rendszeresen használta háztartási hulladékának elégetésére a házával szemközti telken levő gödröt.

A vádlott 2022 augusztusában a rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére, a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegve háztartási szemetet kezdett égetni a gödörben.

A tűz először belekapott a gödör szélét borító aljnövényzetbe, majd a szárazság és az erős szél miatt nagy lánggal és rendkívüli sebességgel terjedni kezdett.

A vádlott a hatóságok értesítése helyett maga próbálta papuccsal és autós szőnyeggel eloltani a tüzet.

Az oltásban később neki segédkező szomszédja tanácsa ellenére sem hívott segítséget, végül az őt telefonon hívó volt barátnőjét kérte meg, hogy értesítse a tűzoltókat.

A tűz közben olyan intenzitással égett, hogy a környező ingatlanokból többre is átterjedt, az azokon található épületek közül

  • egy lakóház felrobbant,
  • egy másik ingatlanon egy kétszintes ház leégett,
  • az egyéb ingatlanokon többek között melléképületek, szerszámok, növényzet semmisültek meg.
  • A környékbeli áramhálózat is megsérült,
  • és a lángok idővel belekaptak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészletekbe is.

A tűz megfékezését több száz katasztrófavédő, önkéntes tűzoltó és civil, számos tűzoltókocsi és egy honvédségi helikopter is segítette.

A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, emellett több mint 50 millió forint kárt okozott, ezért őt a Pécsi Törvényszék különösen nagy kárt okozó közveszélyokozás és hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt öt év börtönre ítélte első fokon idén februárban.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a nagy tárgyi súlyú, súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért nyújtott be fellebbezést, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

(Nyitóképünk illusztráció)

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Két neves közgazdász óva inti az amerikai jegybankot a mérlegfőösszeg drasztikus csökkentésétől. Álláspontjuk szöges ellentétben áll az új Fed-elnök, Kevin Warsh korábbi nyilatkozataival, aki kifejezetten a jegybank pénzügyi rendszerben betöltött szerepének visszaszorítását szorgalmazza.

Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása.

An eight-year-old boy and a woman pulled from the rubble of an apartment block are among those killed, officials say.

