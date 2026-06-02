Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tarr Zoltán: két lépésben alakul át a közmédia, társadalmi egyeztetés indul

Infostart / MTI

Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata – írta Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el minisztériumba, és akivel egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására, párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor.

A tárcavezető saját beszámolója szerint a tárgyaláson elmondta, „tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de ezt a változást a törvények, az alkotmány betartásával tehetjük meg”.

Tarr Zoltán beszámolt arról is, hogy

a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát.

„Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is” – emelte ki.

A miniszter szerint a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem a politikusokat és nem hatalmi érdekeket, ezt azonban, mint írta, sokan elfelejtették az elmúlt években. Az előremutató találkozón ebben mind egyetértettünk - jegyezte meg.

Tarr Zoltán hangsúlyozta azt is, hogy a közmédia függetlensége mellett a teljes magyar sajtó helyzete fontos számukra.

„Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat.

A sajtóetika szabályai szerint működő, független magyar újságírók pedig azt, hogy 16 év után végre már nem egy őket lehallgató, kémlelő, elnyomó rendszer alatt dolgoznak, hanem egy szabad országban szolgálhatják tovább a nyilvánosságot” – fogalmazott a tárcavezető.

Mennyi „fideszes" vezetésű sportág marad?

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

Le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől – közölte Virézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Minden idők legnagyobb kokainszállítmányára csapott le a Magyar Rendőrség - 15 milliárd forintos fogás Csepelen

A magyar hatóságok a nemzetközi partnerekkel együttműködve minden idők legnagyobb hazai kábítószer-lefoglalását hajtották végre, miután több mint fél tonna, banánszállítmányba rejtett kokaint találtak a csepeli szabadkikötőben - számol be a Rendőrség.

Romokban az ukrán főváros egy része az orosz csapások után: Zelenszkij segítséget kért Trumptól

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól, miután az orosz rakéták ismét elérték Kijevet.

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

