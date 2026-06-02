Demeter Szilárd Csaba. Forrás: Facebook: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nyitókép: Facebook: Petőfi Irodalmi Múzeum

Távozott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ korábbi vezetője nem szeretne a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni.

Június 1-el távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, az igazgatótanács elnöke – írja a 444. Az értesülést az érintett is megerősítette a lapnak.

Demeter Szilárd saját elmondása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A lap úgy tudja, jó ideje feszültség volt közte és az igazgatótanács több tagja között.

Marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén. Kérdés, hogy meddig, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az új kormány a nyár végéig megszünteti azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek.

Demeter Szilárd kimondottan hangsúlyozta, hogy az alapítványra és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Legalább kilenc ember meghalt – öt Dnyipro, négy Kijev városában –, több tucat pedig megsérült, miután Oroszország átfogó drón- és rakétatámadást indított több nagyobb ukrán város ellen keddre virradóra. Eközben Ukrajna tovább folytatta az orosz olajlétesítmények támadását: a kubáni Ilszkij olajfinomítóra csaptak le drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója.

Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 14 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

2026. június 2. 11:27
Postásra támadt egy kutya Óbudán, mentőt kellett hívni
2026. június 2. 11:16
Megölt egy kereket cserélő autóst a leállósávban
