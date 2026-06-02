Távozott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

Június 1-el távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, az igazgatótanács elnöke – írja a 444. Az értesülést az érintett is megerősítette a lapnak.

Demeter Szilárd saját elmondása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A lap úgy tudja, jó ideje feszültség volt közte és az igazgatótanács több tagja között.

Marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén. Kérdés, hogy meddig, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az új kormány a nyár végéig megszünteti azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek.

Demeter Szilárd kimondottan hangsúlyozta, hogy az alapítványra és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek.