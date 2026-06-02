2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Medvelábnyomok a sárban, mellettük sárga mérő-jelölő lécek
Nyitókép: Facebook/Aggteleki Nemzeti Park

Medve miatt figyelmezteti a kirándulókat a magyar nemzeti park – fotók

Infostart / MTI

Két helyen is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, melynek igazgatósága közölt fontos információkat.

2026. május 31-én az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 01-én a nemzeti park déli részén Égerszög település külterületén barnamedve-észlelés történt.

Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja észlelt medvét – közölték a Facebookon.

Szögliget térségében szombat éjszakai órákban vagy attól valamivel későbbi időpontban lehett az állat a körölményekből ítélve, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem zárható ki, hogy ugyanaz az állat került szem elé – jegyezték meg.

Fotó: Facebook/Aggteleki Nemzeti Park

Égerszög térségében 2026. május 09-én fotózott le vadkamera egy medvét az idén először.

Az állat(ok) mozgásáról jelenleg nincs több információ – olvasható a látogatóknak kiadott figyelmeztetésben.

A medvékhez kapcsolódó biztonsági ajánlások az ANP honlapján, itt találhatók.

Legalább kilenc ember meghalt – öt Dnyipro, négy Kijev városában –, több tucat pedig megsérült, miután Oroszország átfogó drón- és rakétatámadást indított több nagyobb ukrán város ellen keddre virradóra. Eközben Ukrajna tovább folytatta az orosz olajlétesítmények támadását: a kubáni Ilszkij olajfinomítóra csaptak le drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

