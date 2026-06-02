Medve miatt figyelmezteti a kirándulókat a magyar nemzeti park – fotók

2026. május 31-én az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 01-én a nemzeti park déli részén Égerszög település külterületén barnamedve-észlelés történt.

Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja észlelt medvét – közölték a Facebookon.

Szögliget térségében szombat éjszakai órákban vagy attól valamivel későbbi időpontban lehett az állat a körölményekből ítélve, míg az égerszögi észlelés nem sokkal éjfél után történt. Nem zárható ki, hogy ugyanaz az állat került szem elé – jegyezték meg.

Égerszög térségében 2026. május 09-én fotózott le vadkamera egy medvét az idén először.

Az állat(ok) mozgásáról jelenleg nincs több információ – olvasható a látogatóknak kiadott figyelmeztetésben.

A medvékhez kapcsolódó biztonsági ajánlások az ANP honlapján, itt találhatók.