ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.8
usd:
305.81
bux:
133797.41
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez

Infostart / InfoRádió

Annyira kevés a víz a Velencei-tóban, hogy a szakemberek most már a Dunából történő vízpótlást, vagy a tisztított szennyvíz felhasználását fontolgatják. Egyebek mellett erről is beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.

Negatív rekordot dönthet a Velencei-tó vízszintje az idén. A kiszáradástól nem kell tartani, de az előrejelzések szerint kevesebb víz lesz benne, mint az eddig mért legalacsonyabb érték. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: vizsgálják, hogy miként lehetne több víz a tóban, már korábban tabunak számító lehetőségek is felmerültek.

„Első körben most a vízgyűjtő területén kell rendet csinálni. Mert annak idején, amikor ez a rendszer műszakilag kialakult, az egy jól átgondolt rendszer volt, aminek most van egy nagyon szűk időszaka, ugyanis a csapadékhiány miatt a saját vízkészlete ennek a rendszernek nagyon korlátozott, mondhatnám azt is, hogy akár nulla. A vízügyi tározórendszerek biztosították a többletvíz felfogását, és csak azt engedték tovább, ami a tó ellátásához szükséges volt, de amikor hiányzott a csapadék, akkor a többlettel tudtak gazdálkodni. A mostani rendszerek annyira elavultak, hogy beavatkozás nélkül ezek átfolyásos tározóként működnek” – hívta fel a figyelmet.

Ez azt jelenti, egy csapadékos időszak most jó lenne a tónak, mert nagyon nagy a vízhiány, és feltöltődne, de a kritikus magas vízállások elérésekor leengednék a vizet anélkül, hogy azt eltárolnák későbbre, mert nincs ilyen kapacitás.

Felmerült megoldásként például a dunai vízpótlás valamilyen módja, még azzal együtt is, hogy

gyakran felmerül: a Dunában nem olyan víz van, mint ami a Velencei-tóba szükséges, a kettő nem „csereszabatos”.

A főigazgató-helyettes ezzel kapcsolatban kiemelte: valóban vannak ilyen szakértői álláspontok, kiforrott vizsgálat viszont egyelőre nincs ezzel kapcsolatban, sem természetvédelmi hatósági döntés. Ebben szerinte tovább kellene lépni, és legalább egy olyan döntéselőkészítési anyagig eljutni, amit utána a műszaki beavatkozások nyelvére le lehet fordítani.

Emellett vizsgálják a tisztított szennyvíz felhasználásának lehetőségét is.

„Ez is egy kis fóbia, hogy amikor valaki szennyvizet hall, aggódik annak a minősége kapcsán, de ma már vannak olyan technológiák, amelyek, mondhatom azt, hogy ivóvíz minőségű vízkészletet tudnak biztosítani” – emelte ki Gacsályi József. Mint mondta, már konkrétumokról egyeztetnek a kollégákkal, arról, hogy egy-egy időszakban milyen lehetőségek vannak, azokkal mennyi vizet (hány köbméter, hány centi plusz vízszint) lehet nyerni a tónak.

Fel kell készülni emellett a vízminőség romlására is – mivel az alacsony vízszintek nagyobb vízminőségű kockázatot hordoznak magukban, nájusban sem értük el a sokéves átlagnak megfelelő csapadékmennyiséget –, ráadásul gyorsan, hogy időben meglegyen a cselekvési terv, amely tartalmazza, hogy hol, milyen eszközökkel, ki és mikor fog beavatkozni.

Kiemelte még, hogy a Velencei-tó prioritást élvez, a hosszú távú megőrzése nemzeti érdek, és a vízgazdálkodásnak a kihívásra választ kell tudnia adni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez

aréna

vízgazdálkodás

országos vízügyi főigazgatóság

gacsályi józsef

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 06:12
Nagy változás a Balatonnál, volt mit ünnepelni
2026. június 2. 05:12
Sokkoló látvány a tihanyi Belső-tónál
×
×