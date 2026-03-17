2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Adózás és áremelkedés.
Nyitókép: Getty Images / Nora Carol Photography

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.

Az üzemanyagok árának adótartalma nagyjából 20 forinttal mérséklődött.

„Az Oeconomusnál azt számoltuk ki, hogy ennek milyen további hatásai lesznek. Mivel a jövedéki adó az áfa alapját is növeli, ezért ha ez a járulék csökken, akkor mérséklődik a forgalmi adó is. Ez végső soron tovább csökkenti az üzemanyagok fogyasztói árát” – magyarázta Erdélyi Dóra. Mint mondta, összességében

összesen körülbelül literenként 25 forinttal kevesebbe kerülnek most az üzemanyagok, ami nagyjából 4 százalék. Persze csak akkor, ha a kereskedők ezt teljes egészében átvezetik a fogyasztói árakba.

Erdély Dóra azt is elmondta, hogy az üzemanyagok jövedéki adójának leszállításával az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött. Ez azért fontos – hívta fel a figyelmet az elemző –, mert egyrészt megérezzük a pénztárcánkon, másrészt növekedhet a lakosság reáljövedelme.

Erdélyi Dóra szerint a jövedéki adó mérséklése ugyancsak mérsékli más termékek termelési költségeit, hiszen az adócsökkentés nemcsak a magánemberekre, hanem a vállalkozásokra is érvényes.

„Átgyűrűzik a hatás a szállítás, logisztika, akár mezőgazdasági vagy az ipari termelés költségeibe”

– tette hozzá.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, hogy miként alakulnak az üzemanyagárak az Európai Unióban. „Az látszik, hogy több európai ország is reagált az iráni konfliktus miatt megemelkedő kőolajárakra. Horvátországban például hazánkhoz hasonlóan ársapkát vezettek be a benzinre és a dízelre” – sorolta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője.

Több országban is fontolgatják a beavatkozást az üzemanyagok jövedéki adójába, de egyelőre tényleges adócsökkentés Magyarországon kívül máshol még nem történt.

Ugyanakkor a román kormány is tervezgeti, hogy a benzin és a dízel jövedéki adóját csökkenti, ahogy ez, ideiglenes jelleggel, Ausztriában is felmerült. Az olasz kormány pedig egy úgynevezett mozgó jövedéki adót fontolgat. Ennek az a lényege, hogyha a világpiaci olajár emelkedés miatt nő az áfa részaránya az árakban, akkor automatikusan csökken a fix jövedéki adó. „De még itt sem léptek a konkrét bevezetés felé” – nyilatkozta Erdélyi Dóra.

üzemanyagár

jövedéki adó

árstop

erdélyi dóra

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Nemcsak a lefoglalás jogalapját vitatják: súlyos vádak is előkerültek, köztük terrorcselekmény és jogellenes fogvatartás gyanúja.

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

2026. március 17. 17:07
Cselekszik a kormány az elszállni készülő műtrágyaárak ügyében
2026. március 17. 15:20
Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!
