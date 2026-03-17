Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagok árának adótartalma nagyjából 20 forinttal mérséklődött.

„Az Oeconomusnál azt számoltuk ki, hogy ennek milyen további hatásai lesznek. Mivel a jövedéki adó az áfa alapját is növeli, ezért ha ez a járulék csökken, akkor mérséklődik a forgalmi adó is. Ez végső soron tovább csökkenti az üzemanyagok fogyasztói árát” – magyarázta Erdélyi Dóra. Mint mondta, összességében

összesen körülbelül literenként 25 forinttal kevesebbe kerülnek most az üzemanyagok, ami nagyjából 4 százalék. Persze csak akkor, ha a kereskedők ezt teljes egészében átvezetik a fogyasztói árakba.

Erdély Dóra azt is elmondta, hogy az üzemanyagok jövedéki adójának leszállításával az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött. Ez azért fontos – hívta fel a figyelmet az elemző –, mert egyrészt megérezzük a pénztárcánkon, másrészt növekedhet a lakosság reáljövedelme.

Erdélyi Dóra szerint a jövedéki adó mérséklése ugyancsak mérsékli más termékek termelési költségeit, hiszen az adócsökkentés nemcsak a magánemberekre, hanem a vállalkozásokra is érvényes.

„Átgyűrűzik a hatás a szállítás, logisztika, akár mezőgazdasági vagy az ipari termelés költségeibe”

– tette hozzá.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, hogy miként alakulnak az üzemanyagárak az Európai Unióban. „Az látszik, hogy több európai ország is reagált az iráni konfliktus miatt megemelkedő kőolajárakra. Horvátországban például hazánkhoz hasonlóan ársapkát vezettek be a benzinre és a dízelre” – sorolta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzője.

Több országban is fontolgatják a beavatkozást az üzemanyagok jövedéki adójába, de egyelőre tényleges adócsökkentés Magyarországon kívül máshol még nem történt.

Ugyanakkor a román kormány is tervezgeti, hogy a benzin és a dízel jövedéki adóját csökkenti, ahogy ez, ideiglenes jelleggel, Ausztriában is felmerült. Az olasz kormány pedig egy úgynevezett mozgó jövedéki adót fontolgat. Ennek az a lényege, hogyha a világpiaci olajár emelkedés miatt nő az áfa részaránya az árakban, akkor automatikusan csökken a fix jövedéki adó. „De még itt sem léptek a konkrét bevezetés felé” – nyilatkozta Erdélyi Dóra.