Ezt jó, ha tudják, akik Horvátországba készülnek nyaralni

A júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó prognózis az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) modelljeire épül. A meteorológusok szerint mindhárom nyári hónap melegebb lesz az átlagnál – idézi a Croatia Week cikkét a Portfolio.

A meteorológusok számításai szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a nyári hőmérséklet meghaladja az 1991 és 2020 közötti sokéves átlagot – a „legkritikusabbnak” júlíus ígérkezik.

A DHMZ ugyanakkor megjegyezi, hogy a szezonális előrejelzések nem tudják megjósolni a hőhullámok időzítését, időtartamát, gyakoriságát vagy földrajzi eloszlását. Mindazonálta a hőhullámok előfordulásának valószínűsége kifejezetten magas.

Viszont rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is kialakulhatnak. Az átvonuló frontokhoz kötődő hidegbetörések átmenetileg az átlag közelébe, vagy akár az alá is csökkenthetik a hőmérsékletet – olvasható egybek mellett.