2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Pixabay

Lezárnak egy iszonyúan forgalmas Duna-hidat

Infostart / MTI

Még jó, hogy nem Magyarországon van, a keletre utazóknak kell számolniuk a változással.

Csütörtökön ideiglenesen teljesen lezárják a Romániát Bulgáriával Giurgiu és Rusze között összekötő Duna-hidat, ahol a bolgár oldalon végzett javítási munkálatok miatt eddig is korlátozták a járműforgalmat – írta hétfőn a Hotnews.ro hírportál a közlekedésrendészet közleményét ismertetve.

A teljes leállást kelet-európai idő szerint csütörtökön a 9-21 óra közötti időszakra ütemezték be a bolgár hatóságok, majd csütörtök 21 órától péntek reggel 9 óráig csak a 3,5 tonnánál könnyebb járművek haladhatnak át a Barátság hídon.

A közlekedésrendészet azt javasolta a két szomszédos ország közötti határ átlépését tervező utasoknak és fuvarozóknak, hogy Calafat vagy a dobrudzsai szárazföldi határátkelők (Vama Veche, Negru Voda, Dobromir, vagy Lipnita) felé kerüljék el a giurgiui hidat, esetleg vegyék igénybe a két ország között közlekedő dunai kompjáratokat (Turnu Magurele, Zimnicea, Bechet, Ostrov).

A 2200 méter hosszúságú, vasúti és közúti átkelést is lehetővé tevő, szovjet segítséggel 1954-ben épült Barátság híd Bulgáriához tartozó részén 2024 júliusban kezdődtek meg a javítási munkálatok, amelyek időtartamát a szófiai hatóságok két évre becsülték.

A Hotnews a bolgár sajtóban megjelent információkra hivatkozva azt írta, hogy a mostani lezárásra az utolsó 320 méter aszfaltozása és felfestése miatt van szükség, a hidat a tervezett határidő, június 10-e előtt teljes egészében megnyitják a forgalom előtt.

A román oldal javítási munkálatai tíz éve befejeződtek.

A Duna csaknem 500 kilométernyi szakaszon határfolyam Bulgária és Románia között: ebben a térségben mindössze egy másik híd épült 2013-ban, Vidin és Calafat között. A Giurgiu-Rusze közötti Duna-hídon naponta mintegy 10 ezer utas kel át 5000 járművel.

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”

Hétfőn telefonon osztotta ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért úgy látja, Netanjahu libanoni támadásai miatt borulnak a béketárgyalások Irán és az USA közt – állítja három különböző forrás az Axiosnak.

Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter

Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

2026. június 2. 07:58
Öngyilkos lett a családját lemészároló férfi, amikor a rendőrök beszéltek vele
2026. június 2. 07:46
Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula
