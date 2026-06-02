Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – írja Vitézy Dávid, hozzátéve: történelmi megállapodás született pénteken az Európai Bizottsággal, hiszen sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni: ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.

Vitézy szerint a pénz jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. „Például le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől” – tette hozzá.

A miniszter hozzáteszi: az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre.

Vitézy szerint „Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre konkrétan nulla pályázat érkezett.”

Ennek most vége:

a pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat.

Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra – írja. Vitézy szerint akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát.