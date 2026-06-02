ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.77
usd:
304.64
bux:
135107.4
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hév kocsi
Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől – közölte Virézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – írja Vitézy Dávid, hozzátéve: történelmi megállapodás született pénteken az Európai Bizottsággal, hiszen sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni: ez azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot tud a kormány az ország fejlesztésére fordítani.

Vitézy szerint a pénz jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre. „Például le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől” – tette hozzá.

A miniszter hozzáteszi: az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre.

Vitézy szerint „Lázár János miniszterként az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsik beszerzését, majd a most zárult kampányban is csak egy olyan új közbeszerzés kiírására volt képes, amelyre konkrétan nulla pályázat érkezett.”

Ennek most vége:

a pénteken megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat.

Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. És mindez teljes egészében európai uniós forrásból kerül majd finanszírozásra – írja. Vitézy szerint akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudjuk megújítani a flottát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

hév

vitézy dávid

uniós pénzek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?
Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

Le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől – közölte Virézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 100 milliárd forintos árbevételhez ért a Praktiker

Közel 100 milliárd forintos árbevételhez ért a Praktiker

A Praktiker nettó árbevétele csaknem 12 százalékkal, 88,1 milliárdról 98,5 milliárd forintra emelkedett 2025-ben a barkácslánc közlése szerint, EBITDA-ja pedig 34 százalékkal, 3,7 milliárd forintra nőtt. A magyar tulajdonú társaság piaci részesedése 31,8-ról 33,7 százalékra erősödött, miközben két új áruházat nyitott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe

Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe

A modern világ gazdasága, kommunikációja és infrastruktúrája soha nem látott mértékben függ néhány globális technológiai szereplőtől.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 13:04
A rendőrség is beszállt a Szoboszlai-ruhás mémőrületbe – fotó
2026. június 2. 12:31
Még egy ragadozó: újabb gyermekvédelmi incidensre derült fény
×
×