Óbudai korrupciós ügy: önkormányzatoknál járnak a hatóságok – őrizetbe vételek sorban

Az ugyeszeseg.hu oldalon közétették, a közleményt szó szerint idézzük:

„A korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban, jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

A nagyszabású eljárási cselekmények során

az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében adunk. Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérjük a sajtó türelmét, az ügyben érdemi válaszadásra addig nincs módunk.”

FRISSÍTÉS:

E-mailben reagált az óbudai önkormányzat, az InfoStarttal is közölték:

„Az ügyészség ma reggel 9:41-kor közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatunk, azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni: Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs.”