ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.02
usd:
304.86
bux:
135068.32
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
handcuffs fingerprints
Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Óbudai korrupciós ügy: önkormányzatoknál járnak a hatóságok – őrizetbe vételek sorban

Infostart

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre.

Az ugyeszeseg.hu oldalon közétették, a közleményt szó szerint idézzük:

„A korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban, jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

A nagyszabású eljárási cselekmények során

az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében adunk. Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérjük a sajtó türelmét, az ügyben érdemi válaszadásra addig nincs módunk.”

FRISSÍTÉS:
E-mailben reagált az óbudai önkormányzat, az InfoStarttal is közölték:

„Az ügyészség ma reggel 9:41-kor közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatunk, azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni: Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Óbudai korrupciós ügy: önkormányzatoknál járnak a hatóságok – őrizetbe vételek sorban

rendőrség

óbuda

ügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma

Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

A hirtelen lezúduló nyári zivatarok és a villámárvizek komoly veszélyt jelentenek az utakon és az ingatlanokra egyaránt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a meteorológiai riasztások követésére és tudatos óvintézkedésekre figyelmeztet - ezeket szemlézte a Pénzcentrum.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 10:53
Őrizetbe vételek a korrupciós ügyben: reagált az óbudai önkormányzat
2026. június 2. 10:18
Néhány azbeszttel szennyezett utat már meg is tudtak nyitni, de van egy fontos kitétel
×
×