Sokkoló látvány a tihanyi Belső-tónál

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint tömeges halpusztulás alakult ki a tihanyi Belső-tóban az elmúlt napokban. A szakemberek szerint az oxigénhiányos állapotot elsősorban természetes folyamatok idézték elő: a sekély, zárt tavakban a felmelegedő víz, a szerves anyagok bomlása és az időjárási körülmények együttes hatása jelentősen csökkentheti a víz oxigéntartalmát.

A nemzeti park közlése alapján az elpusztult halak többsége ezüstkárász, amely Magyarországon idegenhonos fajnak számít. Bár az ezüstkárász rendkívül jól alkalmazkodik a változó körülményekhez, és sok esetben kiszoríthatja az őshonos halfajokat, a mostani pusztulás így is jelentős ökológiai eseménynek tekinthető a tó élővilága szempontjából – jegyzi meg a HellóVidék.

A Tihanyi Belső-tó a Balaton-felvidék egyik különleges természeti értéke. A vulkáni eredetű tó természetvédelmi oltalom alatt áll, és fontos élőhelyet biztosít számos növény- és állatfaj számára.

