Ennyivel drágulnak a számlák júliustól, ha véget ér a bankszámlastop

A bankok a meglévő bankszámlák díjait évente egyszer, az infláció mértékével emelhetik, ami jellemzően minden évben február és április között történik meg. Ez az emelés 2025-ben és eddig 2026-ban is elmaradt – magyarázta el a money.hu szakértője. Ennek az az oka, hogy 2025. áprilisban – az MNB kérésére – a bankok vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem emelik meg a meglévő számlacsomagok díjait, sőt visszatérnek a 2025. év eleji díjakhoz. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy elmaradt a 2024-es (3,7 százalék) és a 2025-ös (4,4 százalék) inflációnak megfelelő díjkorrekció is. A moratórium lejártával a bankok most pótolják az elmaradt emeléseket, de nem teljesen egységesen.

A portál gyűjtése szerint az alábbi díjemelésekre lehet számítani július 1-től az egyes bankoknál:

CIB Bank: a piac nagy részétől eltérően nemcsak a 2025-ös, hanem a 2024-es inflációt is érvényesítik, így itt 8,1 százalékos díjemelésre kell készülni.

Erste Bank: a 2025-ös, 4,4 százalékos infláció mértékével emelik a díjakat, ami érinti az ügyfélkapcsolati, átutalási, sms és egyéb díjakat (például egyes bankkártyadíjakat).

a 2025-ös, 4,4 százalékos infláció mértékével emelik a díjakat, ami érinti az ügyfélkapcsolati, átutalási, sms és egyéb díjakat (például egyes bankkártyadíjakat). Gránit Bank: május elején teljesen új számlacsomagokat indítottak, így ezeknél eleve újraszabták a díjakat, ezek sok esetben még alacsonyabbak is lettek. A meglévő számlák esetében egyelőre nem jelentettek be emelést.

K&H Bank: már korábban meghirdették a 4,4 százalékos drágulást, de a moratórium miatt július 1-ig nem érvényesítik.

már korábban meghirdették a 4,4 százalékos drágulást, de a moratórium miatt július 1-ig nem érvényesítik. MagNet Bank: teljesen lecserélték a számlacsomagjaikat, és egyelőre nem jelentettek be díjemelést a korábbi számlákra sem.

MBH Bank: bár nem vezettek be új számlákat, egyelőre nem jelentettek be díjemelést.

bár nem vezettek be új számlákat, egyelőre nem jelentettek be díjemelést. MBH Duna Bank: megújították a számlakínálatukat, ennek ellenére augusztus 1-től 4,4 százalékos díjemelést vezetnek be. Több mint két év után a bankkártyadíjaik is drágulnak.

OTP Bank: a 2025-ös inflációnak megfelelő 4,4 százalékos korrekciót fogják alkalmazni július 1-jétől a számlavezetési, bankkártya-, utalási, készpénzfelvételi és egyéb díjakra. Bár az OTP hozott létre új számlacsomagokat, így a bankszámlastop alatt is tudtak díjat emelni, ezeket a számlacsomagokat a Bázis számlán belül vezették be, ezért most az inflációs díjemelést is alkalmazni tudják.

a 2025-ös inflációnak megfelelő 4,4 százalékos korrekciót fogják alkalmazni július 1-jétől a számlavezetési, bankkártya-, utalási, készpénzfelvételi és egyéb díjakra. Bár az OTP hozott létre új számlacsomagokat, így a bankszámlastop alatt is tudtak díjat emelni, ezeket a számlacsomagokat a Bázis számlán belül vezették be, ezért most az inflációs díjemelést is alkalmazni tudják. Raiffeisen Bank: szintén 4,4 százalékos inflációs emelés várható.

UniCredit Bank: a 2025-ös, 4,4 százalékos infláció mértékével emelik a díjakat.

A legtöbb bank tehát csak a 2025-ös infláció mértékével, 4,4 százalékkal emeli a számlaköltségeket. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni: az eddig 20.000 forintos éves bankolási költség ebben az évben 20.440 forint lesz (mivel csak az év második felében drágítanak). A CIB kivétel, mivel mindkét év inflációját érvényesíti, ami 8,1 százalék drágulást jelent.

Egyes bankoknál viszont nem változnak a díjak. Ez amiatt van, mert a Gránit és a MagNet teljesen új számlacsomag-kínálatot vezetett be, a régieket pedig kivezette a piacról. Mivel az új csomagokra a díjkorlátozás nem vonatkozott, a MagNet eleve magasabb költségekkel és szigorúbb feltételekkel indította el az új számláit.

A banki költségek azonban tudatos hozzáállással így is csökkenthetők a money.hu szakértője szerint. Érdemes első lépésként felülvizsgálni a jelenlegi számlacsomagot, hiszen egy – akár bankon belüli – váltással havonta akár több ezer forintot is meg lehet takarítani. A kedvező számlacsomag megtalálásában a bankszámla-kalkulátorok is segítséget nyújtanak. Emellett célszerű kihasználni a

rendszeres jövedelem-jóváírásért vagy egyéb banki termékek használatáért járó díjkedvezményeket, és lemondani a felesleges, fizetős szolgáltatásokat, például a papíralapú kivonatokat, vagy a drága sms-értesítéseket, amiket ingyenes mobilalkalmazási push-üzenetekkel lehet kiváltani. Ha a bankváltás tűnik logikus döntésnek, az is könnyebb ma már: az egyszerűsített bankváltás lényege, hogy elég az új pénzintézethez fordulni a bankváltási igénnyel, és akár 13 munkanap alatt megtörténhet a váltás. Ráadásul az új ügyfeleket a pénzintézetek gyakran akciókkal, számlanyitási bónuszokkal és kedvezőbb feltételekkel várják.

Nem célszerű figyelmen kívül hagyni a banktól kapott PAD díjkimutatást sem, mivel a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint a pénzintézeteknek minden évben tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, ha létezik számukra olcsóbb számlacsomag a banki kínálatban. Amennyiben évente legalább 1000 forintot lehetne spórolni a váltással, a banknak konkrét ajánlatot is tennie kell, ám a díjkimutatás ellenőrzése nélkül erről nem lehet tudomást szerezni.