2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Az OpenAI által üzemeltetett ChatGPT kezdőfelülete egy kinyitott laptopon.
Vigyázat, a ChatGPT-vel csalják csapdába áldozataikat a csalók

Bármilyen lehetetlenül hangzik is, a kiberbűnözők megtalálták a módját, hogy a GhatGPT oldaláról terjesszék a kártevőket.

Visszaélnek a rosszindulatú felek a ChatGPT tartalommegosztó funkciójával, hogy olyan hamis oldalakat jelenítsenek meg, amelyek a chatbot hamis leállási oldalát mutatják. A módszer célja, hogy rávegyék a felhasználókat egy csalárd ChatGPT alkalmazás letöltésére – írja a Bleeping Computer beszámolója nyomán a hvg.hu.

A kártékony tevékenységre a Push Security biztonsági cég szakemberei figyeltek fel, és rögtön el is nevezték: LLMShare lett a neve. A folyamat során a hackerek Google-hirdetéssel igyekeznek megvezetni a ChatGPT-re rákereső felhasználókat.

Ha a felhasználó rákattint erre, technikailag valóban a ChatGPT oldala tölt be, pontosabban egy ott tárolt, rosszindulatú verzió.

Mindez úgy lehetséges, hogy a ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseket vagy munkákat meg lehet osztani egy hivatkozás segítségével – egy ilyen linket emelnek ki a hackerek Google-hirdetéssel. A kattintás után viszont nem a chatbot tölt be, hanem egy, a szolgáltatás leállását közlő oldal, ami arra biztat, hogy töltsük le az alkalmazást, mert csak a böngészős verzió nem működik.

Hasonló támadási módok vannak már, ez annyiban egyedi, hogy a valódi chatgpt.com/ domainen keresztül valósítja meg a rosszindulatú tevékenységet.

A rosszindulatú felek lényegében készítettek egy egyedi HTML-oldalt a ChatGPT-vel, majd megkérték arra, hogy jelenítse is meg az oldalt – ebből készítettek megosztható linket a csalók.

A fájlt Windowsra és macOS-re is le lehet tölteni, és aki telepíti, annak egy kártevő települ a számítógépére, bár hogy milyen céllal, az egyelőre még nem ismert. De valószínűleg semmi jót nem remélhet az áldozat.

Mint írják, mindig érdemes körültekintőnek lenni, hogy mire kattintunk a Google találatai között. Bár nincs kizárva, hogy egyszer az OpenAI is kiemeli a tényleges ChatGPT-t fizetett hirdetéssel, jelenleg nincs így, és a szponzorált találatok között csak hasonló, jó eséllyel csalárd utánzatok vannak. Kattintás előtt érdemes ellenőrizni az URL-t a címsorban: a https://chatgpt.com után ne legyen még hosszú karakterlánc. Ha mégis van, töröljük ki a .com utáni részt, és üssük le az entert.

Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez

Annyira kevés a víz a Velencei-tóban, hogy a szakemberek most már a Dunából történő vízpótlást, vagy a tisztított szennyvíz felhasználását fontolgatják. Egyebek mellett erről is beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel

Tegnap ismét az iráni események vetettek nagyobb hullámokat a piacokon, végül azonban történelmi csúcsokat láthattunk Amerikában. A zárást követően tette közzé jelentését a Hewlett Packerd Enterprise, az erős AI-kereslet hatására pedig több mint 30 százalékot ugrottak a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben. Ezt követően ma reggel Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig az óvatos optimizmus jegyében indulhat a kereskedés. Nemzetközi szinten a nap legfontosabb adata az euróövezeti májusi infláció lesz, amely az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatja.

Kellemes meglepetés a devizapiacon: nagyot fordult a magyar pénz sorsa, amíg mindemki aludt

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

