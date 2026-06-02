„Ő egy olyan zseni, aki talán még nem született az egész földkerekségen” – Milák Kristóf újra nagyot villantott

Remek eredményeket ért el Milák Kristóf az elmúlt másfél hétben az úszók Mare Nostrum-sorozatában, ugyanakkor láthatóan egyre inkább az 50 és a 100 méteres számokra készül. A Honvéd kétszeres olimpiai bajnoka előbb Monacóban 100 méter gyorson és 100 méter pillangón lett első, majd Canet-en-Roussillonban 100 méter pillangón elsőként, 100 méter gyorson másodikként, míg 50 méter pillangón és 50 méter gyorson harmadikként zárt.

A Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke az InfoRádióban értékelte Szabó Álmos tanítványának teljesítményét. Mint fogalmazott, nagyon kedveli a világklasszis úszót, akit szerinte „értelmezni nem kell”, esélyeket latolgatni vele kapcsolatban teljesen felesleges. Azt tanácsolja minden rajongójának, hogy csak élvezzék, ahogy úszik, mert nyilvánvaló, hogy egy zseniről van szó.

Gergely István szerint Milák Kristóf

egy olyan talentum, aki eddig talán még nem született az egész földkerekségen.

Az edzésmunkája, a hozzáállása, a tehetsége és az adottságai senki mással össze nem vethetők. Úgy véli, egy csodálatos úszót láthatunk minden egyes edzésen és minden egyes versenyen.

A klubelnök azt gondolja, mindezek olyan kiszámíthatatlanságot jelentenek másoknak, a riválisoknak, amire eddig még nem volt példa az élsportban. Hozzátette: nagyon kellenek az ilyen típusú emberek. Mint mondta,

Milák Kristóf példája azt mutatja, vannak olyan világklasszis sportolók, akik időnként eltűnnek, majd újra feltűnnek és nyerni tudnak.

Kiemelte, hogy a franciaországi időeredményei kifejezetten jók.

Gergely István úgy véli, ahogy múlik az idő, egyre inkább a rövidebb távok fognak jobban feküdni Milák Kristófnak, és az már Monacóban, illetve Canet-en-Roussillonban is látszódott, hogy az 50 és a 100 méterre is egyre inkább fókuszál. Mint fogalmazott, van egy olyan „győzni képes adottsága”, ami szerint az ő fejében csak az aranyérem elfogadható, más eredményt, helyezést nem is tud elképzelni. Úgy tűnik, hogy az 50 és a 100 méteres táv pillangón és gyorson is egyre jobban megy neki. A Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke azt kívánja, „elégítse ki azt a vágyát, amivel idén elkezdett edzeni, és ez tartson ki még legalább két évig”, a Los Angeles-i olimpiáig.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.