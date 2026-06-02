Infostart.hu
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban megkezdődött az átadás-átvétel. Hegedűs Zsolt minisztert elkísérte Oroszi Beatrix (jobbra), aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.
Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Infostart / MTI

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).

„Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel” – írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

„Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban” – olvasható a posztban, amely úgy zárul: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy „végre befektessünk a magyar emberek egészségébe”.

(Nyitóképünkön: Hegedűs Zsolt minisztert elkísérte Oroszi Beatrix (jobbra), és Szepezdi Zsuzsanna (balra).

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa

Keserű csalódás érte a diplomás dolgozók tömegeit: így értéktelenedett el teljesen a fizetésük az elmúlt években

