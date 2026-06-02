Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

„Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel” – írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

„Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban” – olvasható a posztban, amely úgy zárul: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy „végre befektessünk a magyar emberek egészségébe”.

(Nyitóképünkön: Hegedűs Zsolt minisztert elkísérte Oroszi Beatrix (jobbra), és Szepezdi Zsuzsanna (balra).