2026. június 1. hétfő Tünde
Az X-59 Quesst, a NASA csendes szuperszonikus repülője
Nyitókép: NASA/Lockheed Martin Skunk Works

Történelmi határt léphet át a Concorde utóda

Infostart

Először lépi át a hangsebességet a NASA X-59 csúcsszuper légijárműve, és hamarosan megpróbálják lakott terület fölött is bizonyítani, hogy lehet „halkan” repülni ilyen tempóval.

Nagyon fontos tesztrepülés előtt áll a „Concorde utódjaként” is emlegetett repülőgép, a NASA megbízásából a Lockheed Martin által fejlesztett X-59 – írja a hvg.hu összefoglalója.

A gép hamarosan először lépheti át a hangsebességet, és kiderülhet, hogyan kezeli az X-59 azt a sebességi tartományt, amire egyébként tervezték – áll a NASA összefoglalójában.

Júniusban lesznek a tesztrepülések, és a cél az 1014 km/h-s sebesség elérése 13 kilométeres magasságban.

Később a Mach 1.4-et (1489 km/h) is elérnék 16,8 kilométer magasan. Ezek az értékek azért fontosak, mert a későbbiekben a NASA lakott területek fölött is repülne a géppel, és bebizonyítaná, hogy lehet halk a szuperszonikus repülés – ehhez a lakóktól is gyűjtenének visszajelzéseket.

A korai tesztrepülések célja még nem az, hogy demonstrálják a csendes repülést: a kísérőgép „hagyományos”, és hangrobbanásokat kelt, ami zavarja a megfigyelést. Később azonban a kísérőgépet fel fogják szerelni egy műszerrel, amely képes lesz az X-59 hanghullámait mérni.

Az X-59 megépítése és tesztelése hat évig tartott. 2018 óta a NASA több mint 518 millió dollárt fizetett a Lockheed Martinnak a repülőgép tervezéséért és megépítéséért. A Concorde utódja először 2025 októberében emelkedett a magasba, azóta pedig már több tesztet is elvégeztek vele, legutóbb májusban. A gépet úgy készítették el, hogy a hangsebesség átlépése alig hangosabb egy autó ajtajának becsukódásánál. Ez hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy ezt a jelenséget alapvetően hangrobbanásnak hívják, és – a nevéből adódóan – jókora zajterheléssel jár.

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken

Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai index történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződött egész nap, délután pedig az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények sem segítettek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. Irán délután bejelentette, hogy a Libanon elleni támadások miatt leállítja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, a hírre megugrott az olajár, a tőzsdék pedig kissé lefordultak. Amerikában a kezdeti bizonytalanságot követően felfelé vették az irányt a tőzsdék, ismét új történelmi csúcsok születtek a vezető indexeknél.

A meteorológusok szerdára országos riasztást adtak ki, a nappali csúcshőmérséklet pedig mindössze 17-20 fok körül alakul majd.

A meteorológusok szerdára országos riasztást adtak ki, a nappali csúcshőmérséklet pedig mindössze 17-20 fok körül alakul majd.

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

