Történelmi határt léphet át a Concorde utóda

Nagyon fontos tesztrepülés előtt áll a „Concorde utódjaként” is emlegetett repülőgép, a NASA megbízásából a Lockheed Martin által fejlesztett X-59 – írja a hvg.hu összefoglalója.

A gép hamarosan először lépheti át a hangsebességet, és kiderülhet, hogyan kezeli az X-59 azt a sebességi tartományt, amire egyébként tervezték – áll a NASA összefoglalójában.

Júniusban lesznek a tesztrepülések, és a cél az 1014 km/h-s sebesség elérése 13 kilométeres magasságban.

Később a Mach 1.4-et (1489 km/h) is elérnék 16,8 kilométer magasan. Ezek az értékek azért fontosak, mert a későbbiekben a NASA lakott területek fölött is repülne a géppel, és bebizonyítaná, hogy lehet halk a szuperszonikus repülés – ehhez a lakóktól is gyűjtenének visszajelzéseket.

A korai tesztrepülések célja még nem az, hogy demonstrálják a csendes repülést: a kísérőgép „hagyományos”, és hangrobbanásokat kelt, ami zavarja a megfigyelést. Később azonban a kísérőgépet fel fogják szerelni egy műszerrel, amely képes lesz az X-59 hanghullámait mérni.

Az X-59 megépítése és tesztelése hat évig tartott. 2018 óta a NASA több mint 518 millió dollárt fizetett a Lockheed Martinnak a repülőgép tervezéséért és megépítéséért. A Concorde utódja először 2025 októberében emelkedett a magasba, azóta pedig már több tesztet is elvégeztek vele, legutóbb májusban. A gépet úgy készítették el, hogy a hangsebesség átlépése alig hangosabb egy autó ajtajának becsukódásánál. Ez hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy ezt a jelenséget alapvetően hangrobbanásnak hívják, és – a nevéből adódóan – jókora zajterheléssel jár.