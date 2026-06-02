Átlendülhetett az ingatlanpiac az idei mélyponton

Vége a korábbi toporgásnak, elmozdult májusban a mélypontról a lakáspiac – írja közleményében az ingatlan.com. Hozzáteszik, bár összességében a lakáspiac mindkét oldala enyhén élénkült, az is látható, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak.

Május végén 144 ezer eladó lakásból és házból válogathattak az érdeklődők. Ez éves összevetésben majdnem 6 százalékos bővülésnek felel meg. Áprilishoz képest pedig több mint 2 százalékos bővülést takar.

A kínálati oldalon bekövetkezett, havi szintű élénküléshez hozzájárul az is, hogy az újonnan feladott hirdetések száma kedvezően alakult: májusban meghaladta a 31 ezret, ami 3 százalékos pluszt jelent áprilishoz képest, ugyanakkor majdnem 10 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól.

A piac keresleti oldalán is élénkülés mutatkozik, de a havi és éves dinamika itt is eltérő. Májusban több mint 240 ezer telefonos érdeklődést kaptak a lakások és házak eladói az ingatlan.com oldalán, ami áprilishoz képest 1,2 százalékos erősödésnek felel meg, de éves szinten még mindig 9 százalékos lemaradás a lakáspiaci keresletben.

„A májusi adatok alapján felpezsdült a piac, a korábbi hónapokban a kereslet-kínálat dinamikája fokozatosan csökkent, ami folyamatosan csökkenő tranzakciószámokhoz is vezetett, most viszont fordulat következett be. A növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. Az új építésű ingatlanok piaca pedig most jobban teljesít, mint a használt lakásoké. Az új építésű lakások iránti kereslet növekedésének több tényező áll. Az egyik, hogy az utóbbi 1-2 évben indított lakásfejlesztéseknek köszönhetően a kínálat is bővül. A másik pedig az Otthon Start Program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátjával magyarázható: azokban a lokációkban, amelyekben a használt és az új lakások ára azonos vagy csak nagyon kicsi a különbség, a kereslet egyértelműen az új építésűek irányába tolódik el” – ismertette a legfontosabb májusi tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A cég adataiból jól látszanak a különböző lakáspiaci szegmensek közötti különbségek és a területi eltérések is:

„A társasházi lakások iránti kereslet 5 százalékkal nőtt havi szinten, miközben a házak esetében 3 százalékkal csökkent havi szinten”

– fogalmazott a szakember, aki beszélt arról is, hogy az országos kereslet 1,2 százalékos növekedését messze meghaladta a budapesti 7 százalékos erősödés. A budapesti élénküléssel párhuzamosan a fővárosi agglomerációt lefedő Pest vármegyei piacon visszafogottabb maradt a keresleti oldal. Ez leginkább a Budapesttel ellentétes piaci mozgásoknak köszönhető, ami úgy írható le, hogyha jobban pörög egy nagyvárosi lakáspiac, akkor rendszerint szenved az agglomeráció, de ez az összefüggés fordítva is igaz.

Szintén nőtt a kereslet áprilishoz képest Zalában, a megyei kereslet közel 6 százalékkal fokozódott havi összevetésben, de Győr-Moson-Sopron is jól szerepelt, majdnem 5 százalékos többletet ért el egy hónap alatt. A májusi legnagyobb keresleti visszaesés Fejér megyében történt, ahol áprilishoz képest közel 13 százalékkal kevesebb telefonos érdeklődést tapasztalhattak az eladók.

A májusi adatok alapján a kereslet élénkülésével túllépett az éves mélyponton a piac. Balogh László szerint egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós a növekedés.

„Az élénkülésben két tényező biztosan közrejátszott: egyrészt az április, mint viszonyítási pont nagyon alacsonyra tette a lécet, amit nem volt nehéz megugrani. Másrészt pedig a kivárásra játszó vevők egy része szemmel láthatólag aktivizálta magát a választások után.”

– értékelte a helyzetet a szakértő. Úgy véli, a gazdaság várható élénkülése, a reálbérek emelkedése támaszt adhat a növekedésnek. Ráadásul a következő hetekben, hónapokban bejöhet a képbe a kamatfaktor is. A gazdaság számára kedvező alacsony infláció, illetve az uniós források hazahozatalának hírének hatására történt forinterősödés kamatcsökkentésekhez is vezethet. Ez pedig olcsóbb lakáshiteleket hozhat piaci alapon, ami szintén élénkülést hozhat az adásvételek számában.

Balogh László ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő hetek amiatt is izgalmassá válhatnak, mert 2025-ben – a szokásos decemberi visszaesést leszámítva – június volt a leggyengébb hónap keresleti szempontból.

„Vagyis még a májusihoz hasonló vevői aktivitás is éves szintű növekedést jelentene keresleti oldalon, amire idén még egyetlen egyszer sem volt példa. Ezt követően viszont a léc egyre magasabbra kerül: 2025 második felében ugyanis több éves keresleti csúcsokat döntögetett a lakáspiac, amit idén biztosan nem fog tudni megismételni. Emiatt pedig egyre jobban szétszakadhat a 2025-2026-os éves keresleti olló a nyári hónapokban és szeptemberben, ami nem feltétlenül jelent majd problémát, ha a havi szintű élénkülés tartani tudja magát. A lakáspiac számára ez csupán azért lehet kihívás, mivel nyáron hagyományosan mérsékeltebb a vevői aktivitás” – fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője.