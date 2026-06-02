ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.02
usd:
304.86
bux:
135068.32
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferrari állítása szerint a kezdeti kritikák ellenére jelentős érdeklődés mutatkozik a márka első tisztán elektromos modellje, a Luce iránt.
Nyitókép: Ferrari.com

Nem az történt a Ferrari 200 milliós villanyautójával, amire sokan számítottak

Infostart

A Ferrari állítása szerint a kezdeti kritikák ellenére jelentős érdeklődés mutatkozik a márka első tisztán elektromos modellje, a Luce iránt.

A 550 ezer eurós (több mint 200 millió forintos) induló árú autóra már érkeztek előlegek és banki átutalások, ráadásul nemcsak a Ferrari meglévő ügyfélköre, hanem új vásárlók is érdeklődnek a modell iránt – közölte Benedetto Vigna vezérigazgató. A pontos számok ugyanakkor nem ismertek, a vállalat várhatóan júliusban tesz közzé részleteket az előrendelésekről – idézi a Reuters-t a hvg.hu.

A Luce bemutatása ugyanakkor megosztotta a Ferrari rajongóit, és a modell miatt a cég részvényei is nyomás alá kerültek. A vállalat korábbi elnöke, Luca di Montezemolo is bírálta az elektromos sportautót, bár kritikájának részleteit nem ismertette. A Ferrari vezetése ennek ellenére kitart amellett, hogy a Luce méltó a márka hagyományaihoz: Vigna szerint a modell formatervezésében, teljesítményében és vezetési élményében is egyedi, a magas árat pedig az innovációs fejlesztések költségeivel indokolta.

A Luce műszaki adatai valóban figyelemre méltók: a négy villanymotor összesen 1050 lóerőt és 990 Nm nyomatékot ad le. A Ferrari szerint az autó 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, 6,8 másodperc alatt éri el a 200 km/órát, végsebessége pedig 310 km/óra. A 122 kWh-s akkumulátorral a becsült WLTP-hatótáv 530 kilométer, míg a 800 voltos rendszer akár 350 kW-os villámtöltést is lehetővé tesz. A gyártó állítása szerint így 15 perc alatt mintegy 70 kWh energia tölthető az akkumulátorba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Nem az történt a Ferrari 200 milliós villanyautójával, amire sokan számítottak

közlekedés

autó

ferrari

elektromos autó

ferrari luce

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma

Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

A hirtelen lezúduló nyári zivatarok és a villámárvizek komoly veszélyt jelentenek az utakon és az ingatlanokra egyaránt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a meteorológiai riasztások követésére és tudatos óvintézkedésekre figyelmeztet - ezeket szemlézte a Pénzcentrum.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 08:58
Új filozófia az elektromos autóknál Németországban
2026. június 2. 08:46
Növekszik a friss adatok szerint a GDP – itt vannak a háttérfolyamatok
×
×