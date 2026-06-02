Nem az történt a Ferrari 200 milliós villanyautójával, amire sokan számítottak

A 550 ezer eurós (több mint 200 millió forintos) induló árú autóra már érkeztek előlegek és banki átutalások, ráadásul nemcsak a Ferrari meglévő ügyfélköre, hanem új vásárlók is érdeklődnek a modell iránt – közölte Benedetto Vigna vezérigazgató. A pontos számok ugyanakkor nem ismertek, a vállalat várhatóan júliusban tesz közzé részleteket az előrendelésekről – idézi a Reuters-t a hvg.hu.

A Luce bemutatása ugyanakkor megosztotta a Ferrari rajongóit, és a modell miatt a cég részvényei is nyomás alá kerültek. A vállalat korábbi elnöke, Luca di Montezemolo is bírálta az elektromos sportautót, bár kritikájának részleteit nem ismertette. A Ferrari vezetése ennek ellenére kitart amellett, hogy a Luce méltó a márka hagyományaihoz: Vigna szerint a modell formatervezésében, teljesítményében és vezetési élményében is egyedi, a magas árat pedig az innovációs fejlesztések költségeivel indokolta.

A Luce műszaki adatai valóban figyelemre méltók: a négy villanymotor összesen 1050 lóerőt és 990 Nm nyomatékot ad le. A Ferrari szerint az autó 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, 6,8 másodperc alatt éri el a 200 km/órát, végsebessége pedig 310 km/óra. A 122 kWh-s akkumulátorral a becsült WLTP-hatótáv 530 kilométer, míg a 800 voltos rendszer akár 350 kW-os villámtöltést is lehetővé tesz. A gyártó állítása szerint így 15 perc alatt mintegy 70 kWh energia tölthető az akkumulátorba.