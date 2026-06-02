Szivárogtatás – Donald Trump kiakadhatott Benjamin Netanjahura, őrültnek nevezhette

Az Axios hírportál két amerikai tisztviselőre és egy harmadik, a beszélgetésről tájékoztatott forrásra hivatkozva azt írta, hogy Trump dühösen Netanjahura támadt Izrael Bejrút bombázására vonatkozó fenyegetése és az izraeli hadsereg libanoni támadásainak fokozása miatt.

A telefonhívás „káromkodásokkal volt tele”, az amerikai elnök „őrültnek” nevezte Netanjahut és hálátlansággal vádolta, mert dühös volt amiatt, hogy Izrael Hezbollah elleni hadműveletei veszélyeztethetik az Iránnal folyó tárgyalásokat és alááshatják a törékeny regionális tűzszünet fenntartására tett amerikai diplomáciai erőfeszítéseket.

Trump azt mondta Netanjahunak, hogy Bejrút bombázása tovább növelné Izrael nemzetközi elszigeteltségét. Két forrás is állította:

Donald Trump arra hivatkozott, hogy neki köszönheti, hogy eddig megúszta a börtönt, utalva arra a támogatásra, amelyet a miniszterelnök korrupciós perében nyújtott neki.

Trump szavai feltehetően arra utaltak, hogy az amerikai elnök többször nyilvánosan felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy adjon elnöki kegyelmet a korrupciós perben vádlott miniszterelnöknek.

„Teljesen megőrültél. Nélkülem börtönben lennél. Én mentem a bőrödet. Most mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt emiatt” – mondta a „rettentően dühös” amerikai elnök, és egy ponton rákiáltott Netanjahura: „Mi a fenét művelsz?”

Amerikai tisztviselők szerint Trump tisztában volt azzal, hogy a Hezbollah ismételten rakétákat lőtt Izraelre, és hogy Izraelnek joga van válaszolni. Ugyanakkor

úgy vélte, hogy az izraeli hadsereg az elmúlt napokban aránytalanul reagált, veszélyeztetve Washington diplomáciai erőfeszítéseit.

„Rendben, rendben, csak ügyelj rá, hogy minden el legyen intézve” – válaszolta a források szerint Netanjahu Trump kirohanására. A jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal nem reagált a jelentésre.

„Nagyon eredményes beszélgetést folytattam Bibi Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és nem fognak csapatokat küldeni Bejrútba, a már úton lévő erőket pedig visszafordították” – írta a Trump a közösségi oldalán, majd hozzátette: „Visszafordította a csapatait. Köszönöm, Bibi!”

„Hasonlóképpen, magas rangú közvetítőkön keresztül nagyon jó beszélgetést folytattam a Hezbollahhal, és beleegyeztek, hogy minden lövöldözés megszűnik – Izrael nem támadja őket, és ők sem támadják Izraelt” – tette hozzá az amerikai elnök.

Izraeli katonai források azt állították, hogy Trump állításával ellentétben nem tartottak izraeli gépek Bejrút felé. Az amerikai tűzszüneti bejelentés ellenére a Hezbollah kedd hajnalig tovább támadta Izrael északi településeit, miközben a libanoni média újabb izraeli légicsapásokról számolt be.