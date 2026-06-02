Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.

A köztársasági elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy interjút adott egy német politikatudományi lapnak. A Cicero című kiadványban megjelent beszélgetésben elhangzik a kérdés: „Ha az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter akaratán múlott volna, legkésőbb ma éjjel bejelentette volna lemondását. Miért nem tett így?”

A válaszban Sulyok Tamás kifejti: az Alaptörvény betartására és betartatására esküdött fel, ahogy a miniszterelnök és az Országgyűlés képviselői is. „A magyar Alaptörvényben pedig feketén-fehéren meg van határozva a magyar köztársasági elnök jogköre. Az elnöknek Magyarországon nincs végrehajtó hatalma, hanem közjogi feladatai, jogosítványai vannak. A köztársasági elnök intézménye Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme, közjogi szereplő, bár a feladatát politikai térben végzi, de a kormánnyal vagy pártokkal versengő saját politikai agenda nélkül. A mandátumát is úgy határozták meg, már a rendszerváltáskor, hogy kormányzati ciklusokon átívelő legyen (5 év, míg a kormányzati ciklus 4 év), hogy a politikai változások ellenére és mellett is képviselni és érvényesíteni tudja az alkotmányos kereteket, így biztosítva, hogy a jogállamiság keretein belül marad az ország irányítása.

Ugyanakkor a köztársasági elnöknek minden alkotmányos szervvel együtt kell működnie.

Az alkotmányos szervek együttműködése ugyanis egy demokratikus jogállamban, így Magyarországon is, az államszervezet hatékony és törvényes működésének az alapja. Ez a kooperáció biztosítja az államhatalmi ágak közötti egyensúlyt, a fékek és ellensúlyok rendszerét.

A köztársasági elnöknek kül- és belpolitikai területen is alkotmányos kötelezettsége a mindenkori demokratikus felhatalmazással bíró kormány működésének támogatása – amíg az az alkotmányos keretek között marad. Hagyni kell a kormányt, hogy a saját politikai felelősségére végezze a tevékenységét. A köztársasági elnök kizárólag a hatalom önkényes, illetve alkotmányos korlátok nélküli gyakorlásának akadályozására jelenthet kontrollt a kormány irányában” – írta Sulyok Tamás.

Mint fogalmazott, ez a közjogi szerep határozza meg a köztársasági elnöknek a mindenkori kormányhoz való viszonyát, ezért ezt az együttműködési szándékomat jelezte Magyar Péter miniszterelnöknek is, amikor a választások után három nappal személyesen találkoztak. Ő akkor is elmondta a köztársasági elnök lemondása mellett szóló érveit, a köztársasági elnök pedig a mostani bejegyzés szerint

a kölcsönös méltányosság jegyében elmondta, hogy bár nem értenek egyet, Magyar Péter érveit természetesen megfontolja.

„A felajánlott együttműködést azonban a kormány láthatóan nem fogadta el. Az Országgyűlés alakuló ülésén néhány perccel az Alaptörvény betartására és betartatására szóló eskütétele után a miniszterelnök a székfoglaló beszédében nehezen minősíthető, személyeskedő hangnemben követelte lemondásomat” – sérelmezte Sulyok Tamás.

Az államfő Magyarország alkotmányos rendjének stabilitása szempontjából azonban ennél is problematikusabbnak látja, hogy a miniszterelnök többször és nyíltan kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem tenne eleget a tisztségéből való távozásomra vonatkozó utasításának, akkor a választások eredményeként kialakult kétharmados parlamenti többség erejével élve, jogalkotási módszerekkel, sőt, az alkotmány módosításával fogják őt elmozdítani a pozíciójából.

„Ezek a nyílt fenyegetések nemcsak az alkotmányt, de a demokratikus alapelveket is sértik. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – szögezte le Sulyok Tamás.

„A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy egyrészt alkotmányos indok hiányában, másrészt a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásomnak. Az Alaptörvényre tett esküm felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt” – zárta sorait.

A teljes interjú magyarul itt olvasható.

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amellyel az amerikai digitális szolgáltatóktól való függőséget kívánja csökkenteni. A Politico elemzése szerint Donald Trump elnöksége gyorsította fel a fordulatot: a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések, a nemzetközi tisztviselők elleni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű törekvésekkel szemben. A tervezetek szerint Brüsszel nem készül teljes szakításra az amerikai technológiai cégekkel, inkább magánbefektetések mozgósítására, nyílt forráskódú alternatívák támogatására és az európai chipgyártás ösztönzésére épít. Az EU közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza.

Brutális kutyatámadás Budapesten: szolgálat közben sebesült meg súlyosan egy postás

Hétfőn egy udvarról kiszökött kutya súlyosan megsebesített egy szolgálatot teljesítő postást a III. kerületi Testvérhegyen.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 10 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble in Kyiv after the overnight missile and drone attack.

2026. június 2. 09:20
Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma
2026. június 2. 08:11
Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal
