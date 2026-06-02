eur:
355.02
304.72
135657.71
money coin stack growing business.chart finance and Investment concept.
Nyitókép: bumbumbo/Getty Images

Makrogazdasági elemző: a GDP-növekedés már akkor is pozitív lenne, ha az év végéig már stagnálna a gazdaság

A hazai GDP az év első negyedében 1,7 százalékkal felülmúlta az előző évi adatokat. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett. Elsősorban a szolgáltatások és a fogyasztás húzta felfelé a gazdaságot, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Gazdasági növekedéssel indult Magyarországon az év. „A legfontosabb elem az lehet, hogy egy választás előtti negyedév mindig hoz némi élénkülést, ugyanis ilyenkor több olyan tényező is van, ami beindítja a gazdaságot” – mondta az InfoRádióban Madár István, a Portfolio makrogazdasági elemzője.

Mint mondta, ezek főként a háztartások fogyasztásához kötődnek, ami tipikusan a szolgáltatásokat húzza fölfelé, ám most látható volt egy nagyon különleges, vegyes szolgáltatási terület is, ami nagyon felpörgött: az úgynevezett szakmai-, tudományos-, műszaki- és adminisztratív tevékenység elnevezésű szolgáltatáscsoport.

A szakértő szerint ez utóbbi szektorban volt egy igen látványos növekedés az első negyedévben. Hozzátette,

ez valószínűleg különböző állami megrendelésekhez, piackutatáshoz, reklámtevékenységhez, egyéb típusú választási aktivitáshoz kötődhetett.

Ez alapján elmondható, hogy – több tényező figyelembe vételével – elsősorban a választás előtti kiköltekezés hatása érhető tetten a gazdasági növekedésben. Madár István kiemelte: jó hír, hogy az ipar és a beruházási szektor végre ne zsugorodik, hanem stagnál, ami a növekedés összetétele szempontjából mindenképpen pozitív.

A makrogazdasági elemző szerint ezek az adatok mindenképpen bizakodásra adhatnak okot az év egészére nézve is. Kijelentette: a 2026-os GDP-növekedés már akkor is 1 százalék felett lenne, ha a három, még nem ismert negyedévben a gazdaság már csak stagnálna. Megjegyezte, a szakértők úgy vélik, az 1,5 százalékos növekedésre még van remény, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy

a választások után várható, hogy az egyszeri élénkítő hatás el fog tűnni, a Hormuzi-szoros sokkja még csak most érkezik majd meg a világgazdaságba, valamint a felszabadított uniós támogatások élénkítő hatása is csak jövőre várható érdemben.

Madár István szerint emiatt a 2 százalékos GDP-növekedés elérése az idén még mindig elég optimista forgatókönyvnek számít.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

Kaiser Ferenc az Arénában: befagyott az ukrán front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

Amíg tavaly 4500-500 négyzetkilométert foglalhattak el az oroszok Ukrajnában, idén érdemleges területnyereségre nem tettek szert Kaiser Ferenc szerint. A védelem- és biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezt a kialakult ukrán drónfölénnyel magyarázta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense rámutatott: Luhanszk megye már az oroszoké, de Donyeck 78-79 százaléka is, utóbbi oblasztban azonban az erődvárosok kifognak rajtuk.
 

Lezárult Magyar Péter és Friedrich Merz berlini tárgyalása, fontos külpolitikai ügyekben nyilatkozott a magyar miniszterelnök

Magyar Péter magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki történelmi fordulópontnak és Magyarország európai visszatérésének nevezte a magyarországi kormányváltást. Az új kormányfő kiterjedt európai diplomáciai körútjának legújabb állomásán a két vezető a szorosabb együttműködésről, az uniós versenyképességről és hazánk nyugati szövetségi rendszerben elfoglalt helyének megerősítéséről egyeztetett.

Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti

A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a jó állapotú, metróközeli lakások, amelyek kisebb felújítással vagy akár azonnal költözhető állapotban vannak.

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

