ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.13
usd:
304.94
bux:
0
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök egy egészségügyi témában tartott rendezvényen a washingtoni Eisenhower kormányzati irodaépületben 2026. május 18-án, az Irán elleni amerikai-izraeli háború tûzszünete alatt. Trump a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a  szavai szerint  május 19-re tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal

Infostart

Volt egy kis „fennakadás”, de azt sikerült rendezni, ezért optimista az amerikai elnök.

Az elnök hétfőn az ABC News televíziónak adott telefoninterjúban úgy fogalmazott, hogy a nap folyamán volt egy kis „fennakadás”, amit sikerült rendezni. Szavait magyarázva hozzátette, hogy iráni részről felmerültek aggályok Izrael libanoni műveletei miatt, amit sikerült elhárítania azzal, hogy beszélt mind az izraeli miniszterelnökkel, mind a Hezbollah képviselőivel a fegyveres akciók leállításáról.

Donald Trump azt hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal „egy katonai győzelemnél is jobb”, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyezséget. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodástervezetet, mert néhány pontban változtatást akar.

Az elnök közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a tárgyalások Iránnal „nagy ütemben folytatódnak”.

Nem sokkal korábban az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában azt sem zárta ki, hogy egy időre megszűnnek a tárgyalások Iránnal, amit azzal egészített ki, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

„Azt gondolom, hogy hallgatni nagyon jó lehet, és azt meg lehet tenni hosszú ideig” – fogalmazott, de hozzátette, hogy ez nem jelent egyet automatikusan az Irán elleni bombázás folytatásával, hanem csak a blokád fenntartását jelenti.

Donald Trump arra reagált, hogy hétfőn az iráni állami média közölte: Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

Az amerikai haderő hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal

donald trump

izrael

libanon

irán

megállapodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”

Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”

Hétfőn telefonon osztotta ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért úgy látja, Netanjahu libanoni támadásai miatt borulnak a béketárgyalások Irán és az USA közt – állítja három különböző forrás az Axiosnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter

Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter

Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 07:34
Hatalmasra nőttek a fizetéskülönbségek a közszférában – összegek, elemzés
2026. június 2. 06:59
Medve miatt figyelmezteti a kirándulókat a magyar nemzeti park – fotók
×
×