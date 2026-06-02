A kutatókat régóta foglalkoztatják a „hosszú periódusú rádiójelek” (LPT-k), olyan rejtélyes, mélyűri tranziens rádióforrások, amelyek szokatlanul hosszú – jellemzően 18 és 22 perc közötti – időközönként ismétlődnek. Sokáig nem értették, hogy a fizikai korlátok miatt ez hogyan lehetséges. Eddig csak körülbelül egy tucat ilyen jelet találtak, és az eredetük tisztázatlan.

Most ilyen, 1,4 óránként ismétlődő tempóban érkező erős rádióhullám- és röntgensugárzásokat vizsgáltak kutatók, akik szerint úgy tűnik, hogy ezek a galaxisunknak csak néhány távoli részéről származhatnak.

Eredményeik arra mutatnak, hogy most nemcsak a magyarázat van meg, hanem megtalálták a forrást: egy kicsi, sűrű csillagot (fehér törpét), amely anyagot vonz magához nagyobb és kevésbé sűrű társcsillagától. Az anyag spirálisan közeledik hozzá, és hozza létre a robbanásokat, amelyek nyomai eljutnak hozzánk.

„Most először sikerült meghatároznunk ezeknek a jeleknek az eredetét, megerősítve, hogy a forrás egy »kataklizmikus változó«, vagyis egy akkréciós fehér törpecsillag” – mondta Kovi Rose, a Sydney-i Egyetem PhD-hallgatója, a felfedezés vezetője.

A Nature Astronomy című folyóiratban megjelent tanulmányban ismertetett, ASKAP J1745−5051 jelű rendszer két csillagból áll, amelyek rendkívül közel keringenek egymás körül. Kölcsönhatásuk során az egyik csillag anyaga felmelegszik és röntgensugarakat bocsát ki, a két csillag mágneses mezeje pedig szabályos rádiókitöréseket hoz létre.

Korábban a kutatók azt gondolták, hogy a robbanások lassan forgó neutroncsillagokból, úgynevezett pulzárokból származnak. Az újabb kutatások azonban arra utalnak, hogy az ilyen lassan forgó csillagok nem lehetnek képesek ilyen jeleket produkálni.