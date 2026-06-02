2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Ölelkező pár a csillagos éjszakában.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Garrido

Megtalálhatták az univerzumból érkező, furcsán ismétlődő jelek magyarázatát

Infostart

A tudósok úgy vélik, hogy megfejtették az űrből érkező legrejtélyesebb és legerősebb jelek egyikének eredetét.

A kutatókat régóta foglalkoztatják a „hosszú periódusú rádiójelek” (LPT-k), olyan rejtélyes, mélyűri tranziens rádióforrások, amelyek szokatlanul hosszú – jellemzően 18 és 22 perc közötti – időközönként ismétlődnek. Sokáig nem értették, hogy a fizikai korlátok miatt ez hogyan lehetséges. Eddig csak körülbelül egy tucat ilyen jelet találtak, és az eredetük tisztázatlan.

Most ilyen, 1,4 óránként ismétlődő tempóban érkező erős rádióhullám- és röntgensugárzásokat vizsgáltak kutatók, akik szerint úgy tűnik, hogy ezek a galaxisunknak csak néhány távoli részéről származhatnak.

Eredményeik arra mutatnak, hogy most nemcsak a magyarázat van meg, hanem megtalálták a forrást: egy kicsi, sűrű csillagot (fehér törpét), amely anyagot vonz magához nagyobb és kevésbé sűrű társcsillagától. Az anyag spirálisan közeledik hozzá, és hozza létre a robbanásokat, amelyek nyomai eljutnak hozzánk.

„Most először sikerült meghatároznunk ezeknek a jeleknek az eredetét, megerősítve, hogy a forrás egy »kataklizmikus változó«, vagyis egy akkréciós fehér törpecsillag” – mondta Kovi Rose, a Sydney-i Egyetem PhD-hallgatója, a felfedezés vezetője.

A Nature Astronomy című folyóiratban megjelent tanulmányban ismertetett, ASKAP J1745−5051 jelű rendszer két csillagból áll, amelyek rendkívül közel keringenek egymás körül. Kölcsönhatásuk során az egyik csillag anyaga felmelegszik és röntgensugarakat bocsát ki, a két csillag mágneses mezeje pedig szabályos rádiókitöréseket hoz létre.

Korábban a kutatók azt gondolták, hogy a robbanások lassan forgó neutroncsillagokból, úgynevezett pulzárokból származnak. Az újabb kutatások azonban arra utalnak, hogy az ilyen lassan forgó csillagok nem lehetnek képesek ilyen jeleket produkálni.

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeznek – mit csinál a forint?

Történelmileg erős szinten kezdi a forint a keddi napot, a hazai valuta a nemzetközi turbulenciák ellenére is ellenálló tudott maradni. A globális devizapiacok továbbra is az iráni háború fejleményeire, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre növekvő inflációs kockázatokra figyelnek. Miközben jelenleg úgy tűnik, mintha minden békehírt "megvennének" a befektetők, hogy aztán minden eszkalációról szóló hírre eladjanak, egyre közelebb vagyunk a kritikus ponthoz, amikor már az azonnali lezárás is jelentős és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz – vagy talán már el is hagytuk. Az inflációs folyamatokról ma az eurozónából érkező adatok alapján kaphatunk pontosabb képet.

Mérgező föld került a magyar szántókra: a teljes termést meg kell semmisíteni a BYD-beruházásnál

A hatósági információk szerint több tízezer köbméter szennyezett talaj került ki termőföldekre, ahol emiatt a már elvetett vagy fejlődésben lévő növények megsemmisítését is elrendelték.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

