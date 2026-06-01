ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.88
usd:
306.42
bux:
134020.25
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A HUNOR Mentõszervezet tagjai az összeomlott, bontás alatt lévõ, négyemeletes ipari épületnél Székesfehérváron 2026. június 1-jén. Egy ember a romok alá szorult.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Versenyfutás az idővel a beszorult ember kimentéséért, kommunikálni tudnak a sérülttel – fotók

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt és egy ember beszorult a romok alá. A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei kezdték a mentési munkálatokat, de a helyszínre érkeztek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai is.

Székesfehérvár, 2026. június 1. A HUNOR Mentõszervezet tagjai az összeomlott, bontás alatt lévõ, négyemeletes ipari épületnél Székesfehérváron 2026. június 1-jén. Egy ember a romok alá szorult. MTI/Vasvári Tamás
MTI/Vasvári Tamás
Székesfehérvár, 2026. június 1. Összeomlott, bontás alatt lévõ, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron 2026. június 1-jén. Egy ember a romok alá szorult. MTI/Vasvári Tamás
MTI/Vasvári Tamás

A Takarodó úton történt balesetben a műszaki mentést egy erőgéppel is segítik, amellyel eltávolítják az épület mellett lévő törmelékeket, hogy szabaddá tegyék az utat és kihozzák a bajba jutott embert – mondta az InfoRádióban Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Hozzátette: több hivatásos és önkéntes erő, eszköz dolgozik a helyszínen, hogy eljussanak a beszorult sérülthöz. A dőlésveszélyes épületet megtámasztották, a mozgását folyamatosan figyelik.

Elmondása szerint a sérülttel sikerült felvenni a kapcsolatot, kommunikál. A sebesüléséről a szóvivő nem tudott részletekkel szolgálni.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Versenyfutás az idővel a beszorult ember kimentéséért, kommunikálni tudnak a sérülttel – fotók

baleset

katasztrófavédelem

székesfehérvár

ribi márk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Kiszámolták a siker képletét a kutatók: mutatjuk a meglepő tippet, amivel garantált a dicsőség

Egy új matematikai modell szerint jobban járunk, ha nem a lehetetlent hajszoljuk, hanem megelégszünk az átlag felettivel – legyen szó akár lakáskeresésről, állásvadászatról vagy éppen parkolóhely-keresgélésről - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

A gyérítés folyamatosan zajlik, de a lakosság is sokat tehet azért, hogy saját portájukat megvédjék a szúnyogoktól.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 16:49
Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot
2026. június 1. 16:36
Ilyen volt a BL-döntő „belülről”: nem mindenhol voltak annyian, mint várták
×
×