Versenyfutás az idővel a beszorult ember kimentéséért, kommunikálni tudnak a sérülttel – fotók

Mint arról az Infostart is beszámolt, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt és egy ember beszorult a romok alá. A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei kezdték a mentési munkálatokat, de a helyszínre érkeztek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai is.

MTI/Vasvári Tamás

MTI/Vasvári Tamás

A Takarodó úton történt balesetben a műszaki mentést egy erőgéppel is segítik, amellyel eltávolítják az épület mellett lévő törmelékeket, hogy szabaddá tegyék az utat és kihozzák a bajba jutott embert – mondta az InfoRádióban Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Hozzátette: több hivatásos és önkéntes erő, eszköz dolgozik a helyszínen, hogy eljussanak a beszorult sérülthöz. A dőlésveszélyes épületet megtámasztották, a mozgását folyamatosan figyelik.

Elmondása szerint a sérülttel sikerült felvenni a kapcsolatot, kommunikál. A sebesüléséről a szóvivő nem tudott részletekkel szolgálni.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.