ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.59
usd:
304.4
bux:
135520.66
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Barcelona, 2018. április 27.Andrés Iniesta, az FC Barcelona labdarúgócsapat spanyol középpályása sajtótájékoztatót tart Barcelonában 2018. április 27-én, ahol bejelentette távozását. A 34 éves Iniesta 16 év után hagyja ott a katalán klubot, sajtóértesülések szerint a kínai Csungking Lifanban folytatja karrierjét. (MTI/EPA/Enric Fontcuberta)
Nyitókép: MTI/EPA/Enric Fontcuberta

Tényleg a nulláról kezdi Iniesta – edzőként

Infostart / MTI

Edző lett Andres Iniesta: az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf United trénere lett a Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása edzőként.

A 42 éves ex-futballista kulcsjátékosa volt a katalánoknak és a nemzeti csapatnak a 2000-es évek második felében, a 2010-es évek jelentős részében, mindkét együttessel számos sikert ért el, a 2010-es világbajnokság döntőjében pedig ő lőtte a győztes gólt. Emellett kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája-győztes.

Iniesta 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Egyesült Arab Emírségekben.

„A Gulf United a legjobb helynek tűnik életem új fejezetének elkezdéséhez” – mondta. „"Mindent a labdarúgásnak köszönhetek, most pedig szeretnék adni valamit az edzősködésen, a tanuláson és a mindennapi munkán keresztül azoknak a fiatal játékosoknak, akik éhesek a sikerre, és tehetségük van ahhoz, hogy magasra jussanak.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Tényleg a nulláról kezdi Iniesta – edzőként

labdarúgás

barcelona

egyesült arab emírségek

andres iniesta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

berlin
Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, amikor Berlinben közös sajtótájékoztatót tartott az őt vendégül látó Friedrich Merz német kancellárral. Ukrajnával jól állnak a tárgyalások a magyar kisebbség jogait tekintve, és megerősítette, hogy ha ezek sikeresen lezárultak, találkozna Zelenszkij ukrán elnökkel. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kancellár.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új energetikai részleget hozott létre a BCG

Új energetikai részleget hozott létre a BCG

A Boston Consulting Group (BCG) belső működését átalakítva létrehozta az Energia és Közművek szegmensét, aminek élére Beck Zsófia ügyvezető-igazgató partnert nevezte ki - olvasható a tanácsadó cég közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot

Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot

Mivel a mérkőzést egyetlen ingyenesen elérhető csatorna sem tűzte műsorára, az Egyesült Királyságban rengeteg volt az illegális streamelés.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 12:42
„Ő egy olyan zseni, aki talán még nem született az egész földkerekségen” – Milák Kristóf újra nagyot villantott
2026. június 2. 12:09
Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?
×
×