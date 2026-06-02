Postásra támadt egy kutya Óbudán, mentőt kellett hívni

Hétfő délelőtt munkavégzés közben kutya támadt rá egy postásra a III. kerületi Testvérhegyen – közölte Facebook-oldalán az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet.

A beszámoló szerint egy ingatlan kerítése mögül ugrott ki a kutya, miután vélhetően nyitva maradt egy kapu.

Az állat többször is megharapta a kezén és a lábán a férfit, aki rosszul lett és összeesett.

Amint a kutya gazdái észlelték, mi történik, elzárták az állatot és értesítették a mentőket. A közelben élő lakosok szintén segítettek a bajbajutotton, a 112-es segélyhívót is tárcsázták. Elsőként az éppen szolgálatban lévő közterület-felügyelő alkotta járőrpáros érkezett a helyszínre.

A mentőszolgálat kiérkezéséig segítséget nyújtottak a sérültnek, továbbá a helyszínt is biztosították. Az ügyben a rendőrség végzi a további intézkedéseket.

A helyi közterület-felügyelet arra kéri a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és a kerítések megfelelő zárására. Különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz.