ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.01
usd:
304.96
bux:
135199.56
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Postásra támadt egy kutya a III. kerületben.
Nyitókép: Facebook/Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet

Postásra támadt egy kutya Óbudán, mentőt kellett hívni

Infostart

Az eb vélhetően egy nyitva maradt kapun jutott ki az utcára. Többször megharapta a kezén és a lábán a férfit, aki rosszul lett és összeesett.

Hétfő délelőtt munkavégzés közben kutya támadt rá egy postásra a III. kerületi Testvérhegyen – közölte Facebook-oldalán az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet.

A beszámoló szerint egy ingatlan kerítése mögül ugrott ki a kutya, miután vélhetően nyitva maradt egy kapu.

Az állat többször is megharapta a kezén és a lábán a férfit, aki rosszul lett és összeesett.

Amint a kutya gazdái észlelték, mi történik, elzárták az állatot és értesítették a mentőket. A közelben élő lakosok szintén segítettek a bajbajutotton, a 112-es segélyhívót is tárcsázták. Elsőként az éppen szolgálatban lévő közterület-felügyelő alkotta járőrpáros érkezett a helyszínre.

A mentőszolgálat kiérkezéséig segítséget nyújtottak a sérültnek, továbbá a helyszínt is biztosították. Az ügyben a rendőrség végzi a további intézkedéseket.

A helyi közterület-felügyelet arra kéri a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és a kerítések megfelelő zárására. Különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Postásra támadt egy kutya Óbudán, mentőt kellett hívni

óbuda

postás

kutyatámadás

testvérhegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Fontos vendég érkezik Budapestre Brüsszelből, a jogállamiság helyzete lesz a fő téma

Új elnök és új célok a budapesti Fidesznél

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben

Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben

Májusban 3,2 százalékra, több mint két és fél éves csúcsra gyorsult az euróövezet inflációja, ami megerősíti azokat a várakozásokat, amelyek szerint az Európai Központi Bank a jövő heti ülésén a kamatemelés mellett dönt - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő, hogyan teljesített Fásy Ádámék családi cége: mi történhetett a háttérben?

Meglepő, hogyan teljesített Fásy Ádámék családi cége: mi történhetett a háttérben?

Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 14 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 14 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 11:16
Megölt egy kereket cserélő autóst a leállósávban
2026. június 2. 11:05
Távozott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről
×
×