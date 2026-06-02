Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Ismételten gratulált kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kormányfő a két politikus közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

A német kancellár hangsúlyozta: Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyaroroszágon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába.

Magyar Péter választási győzelme inspiráció Európa számára – mutatott rá Friedrich Merz német kancellár a magyar miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak egy irányba, az illiberális, vagy autokrata irányokba lendül, de vissza is, és látványosan a politikai középre.

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz – mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben.

A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: „ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat”, legyen szó akár az új MFF-tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Kitért rá: „megnyertük ezt a választást, nem is kicsit, hanem nagyon". Mint mondta, 1990 óta soha nem volt ekkora részvétel a magyar választásokon, soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most ez a kormány. Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. „Nemcsak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában” – fogalmazott a miniszterelnök.

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését.

Magyar Péter azt mondta: javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és „építsünk egy erős Közép-Európát közösen”. Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Ukrajnával jól állnak a tárgyalások a magyar kisebbség jogait tekintve, és megerősítette, hogy ha ezek sikeresen lezárultak, találkozna Zelenszkij ukrán elnökkel.