Magyar Péter és Friedrich Merz sajtótájékoztatója Berlinben 2026. június 2-án
Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, amikor Berlinben közös sajtótájékoztatót tartott az őt vendégül látó Friedrich Merz német kancellárral.

Ismételten gratulált kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Péter miniszterelnöknek választási győzelméhez, és tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kormányfő a két politikus közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

A német kancellár hangsúlyozta: Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyaroroszágon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába.

Magyar Péter választási győzelme inspiráció Európa számára – mutatott rá Friedrich Merz német kancellár a magyar miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

Merz úgy fogalmazott,

Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak egy irányba, az illiberális, vagy autokrata irányokba lendül, de vissza is, és látványosan a politikai középre.

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz – mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben.

A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: „ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat”, legyen szó akár az új MFF-tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Kitért rá: „megnyertük ezt a választást, nem is kicsit, hanem nagyon". Mint mondta, 1990 óta soha nem volt ekkora részvétel a magyar választásokon, soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most ez a kormány. Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. „Nemcsak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában” – fogalmazott a miniszterelnök.

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését.

Magyar Péter azt mondta: javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és „építsünk egy erős Közép-Európát közösen”. Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

Kérdésre válaszolva

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Ukrajnával jól állnak a tárgyalások a magyar kisebbség jogait tekintve, és megerősítette, hogy ha ezek sikeresen lezárultak, találkozna Zelenszkij ukrán elnökkel.

Kaiser Ferenc az Arénában: befagyott az ukrán front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

Amíg tavaly 4500-500 négyzetkilométert foglalhattak el az oroszok Ukrajnában, idén érdemleges területnyereségre nem tettek szert Kaiser Ferenc szerint. A védelem- és biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezt a kialakult ukrán drónfölénnyel magyarázta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense rámutatott: Luhanszk megye már az oroszoké, de Donyeck 78-79 százaléka is, utóbbi oblasztban azonban az erődvárosok kifognak rajtuk.
 

Magyar Péter magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki történelmi fordulópontnak és Magyarország európai visszatérésének nevezte a magyarországi kormányváltást. Az új kormányfő kiterjedt európai diplomáciai körútjának legújabb állomásán a két vezető a szorosabb együttműködésről, az uniós versenyképességről és hazánk nyugati szövetségi rendszerben elfoglalt helyének megerősítéséről egyeztetett.

