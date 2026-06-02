Nyitókép: Facebook/Szombathely MJV

Néhány azbeszttel szennyezett utat már meg is tudtak nyitni, de van egy fontos kitétel

Jól halad az azbesztszennyezéssel érintett városi parkolók és útszakaszok kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen, amelynek eredményeként korábban lezárt területeket nyitottak meg ismét a forgalom előtt

Mint a Szombathely hivatalos Facebook-oldalán megjelent tájékoztatásból kiderül, május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végeztek kalcium-kloridos locsolást, az időjárás függvényében pedig a hét végéig további hat helyszínen tervezik a kezelés elvégzését.

Mivel a vegyület megakadályozza az azbesztszálak levegőbe jutását, a hivatal várakozásai szerint a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.

A bejegyzés szerint kezelt területeken lévő, hétfőn megnyitott parkolók biztonságosak, de „csak saját felelősségre” használhatók.

Fotó: Facebook/Szombathely MJV

A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája:

  • Sportliget parkoló
  • Rohonci út 29-39. nagyparkoló
  • Váci Mihály utca 30-32. parkoló
  • Szűrcsapó utca 2. parkoló
  • Patak utca parkoló
  • Schaeffler Aréna Savaria belső parkoló
  • Jáki úti temető főbejárati parkoló
  • Károly Róbert utca 3. mögött parkoló
  • Barabás Miklós utca (Rezgő étterem) parkoló
  • 11-es Huszár út 98-104. garázssor
  • Pázmány Péter krt. 30-40. parkoló
  • Pázmány Péter krt. 48-52. parkoló
  • Pázmány Péter krt. 54-64. parkoló
  • Pázmány Péter krt. 25. parkoló
  • Szedreskert
  • Gyöngyöshermáni temető parkoló
  • Oroszlán utca 17-21.
  • Határőr utca 5-21.
  • Zanati út 1. belső parkoló
  • Selmec utca 1. mögött parkoló
  • Nádasdy Ferenc utca parkoló (MÁV rendelő)

Ahol (az időjárás függvényében) hétvégére tervezik a locsolást:

  • Szent Gellért utca 62. melletti parkoló
  • Szőlős vasúti megállóhely P+R parkoló
  • Tölgyfa utca 15. forduló
  • Győzelem utca óvoda mellett
  • Király utca 11-17. / Mártírok tere 3. parkoló
  • Középhegyi út 4/A parkoló
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

A hirtelen lezúduló nyári zivatarok és a villámárvizek komoly veszélyt jelentenek az utakon és az ingatlanokra egyaránt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a meteorológiai riasztások követésére és tudatos óvintézkedésekre figyelmeztet - ezeket szemlézte a Pénzcentrum.

Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

