Néhány azbeszttel szennyezett utat már meg is tudtak nyitni, de van egy fontos kitétel

Mint a Szombathely hivatalos Facebook-oldalán megjelent tájékoztatásból kiderül, május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végeztek kalcium-kloridos locsolást, az időjárás függvényében pedig a hét végéig további hat helyszínen tervezik a kezelés elvégzését.

Mivel a vegyület megakadályozza az azbesztszálak levegőbe jutását, a hivatal várakozásai szerint a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.

A bejegyzés szerint kezelt területeken lévő, hétfőn megnyitott parkolók biztonságosak, de „csak saját felelősségre” használhatók.

A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája:

Sportliget parkoló

Rohonci út 29-39. nagyparkoló

Váci Mihály utca 30-32. parkoló

Szűrcsapó utca 2. parkoló

Patak utca parkoló

Schaeffler Aréna Savaria belső parkoló

Jáki úti temető főbejárati parkoló

Károly Róbert utca 3. mögött parkoló

Barabás Miklós utca (Rezgő étterem) parkoló

11-es Huszár út 98-104. garázssor

Pázmány Péter krt. 30-40. parkoló

Pázmány Péter krt. 48-52. parkoló

Pázmány Péter krt. 54-64. parkoló

Pázmány Péter krt. 25. parkoló

Szedreskert

Gyöngyöshermáni temető parkoló

Oroszlán utca 17-21.

Határőr utca 5-21.

Zanati út 1. belső parkoló

Selmec utca 1. mögött parkoló

Nádasdy Ferenc utca parkoló (MÁV rendelő)

Ahol (az időjárás függvényében) hétvégére tervezik a locsolást: