Néhány azbeszttel szennyezett utat már meg is tudtak nyitni, de van egy fontos kitétel

Mint a Szombathely hivatalos Facebook-oldalán megjelent tájékoztatásból kiderül, május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végeztek kalcium-kloridos locsolást, az időjárás függvényében pedig a hét végéig további hat helyszínen tervezik a kezelés elvégzését.
Mivel a vegyület megakadályozza az azbesztszálak levegőbe jutását, a hivatal várakozásai szerint a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.
A bejegyzés szerint kezelt területeken lévő, hétfőn megnyitott parkolók biztonságosak, de „csak saját felelősségre” használhatók.
A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája:
- Sportliget parkoló
- Rohonci út 29-39. nagyparkoló
- Váci Mihály utca 30-32. parkoló
- Szűrcsapó utca 2. parkoló
- Patak utca parkoló
- Schaeffler Aréna Savaria belső parkoló
- Jáki úti temető főbejárati parkoló
- Károly Róbert utca 3. mögött parkoló
- Barabás Miklós utca (Rezgő étterem) parkoló
- 11-es Huszár út 98-104. garázssor
- Pázmány Péter krt. 30-40. parkoló
- Pázmány Péter krt. 48-52. parkoló
- Pázmány Péter krt. 54-64. parkoló
- Pázmány Péter krt. 25. parkoló
- Szedreskert
- Gyöngyöshermáni temető parkoló
- Oroszlán utca 17-21.
- Határőr utca 5-21.
- Zanati út 1. belső parkoló
- Selmec utca 1. mögött parkoló
- Nádasdy Ferenc utca parkoló (MÁV rendelő)
Ahol (az időjárás függvényében) hétvégére tervezik a locsolást:
- Szent Gellért utca 62. melletti parkoló
- Szőlős vasúti megállóhely P+R parkoló
- Tölgyfa utca 15. forduló
- Győzelem utca óvoda mellett
- Király utca 11-17. / Mártírok tere 3. parkoló
- Középhegyi út 4/A parkoló