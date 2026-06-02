ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.84
usd:
304.74
bux:
135261.38
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Infostart / InfoRádió

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.

Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról. A Fidesz politikusa 2015 óta irányította a sportszervezetet, és június 30-ig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról előre hozott tisztújító közgyűlésen döntenek.

Hasonló a helyzet a Magyar Tenisz Szövetségben is, ahol Lázár János elnök pénteken a közgyűlésben is megerősítette távozását.

„Együttműködésüket megköszönve a következő évekhez szeretnék sok sikert, munkájukhoz nagyon jó egészséget kívánni, és elsősorban sportsikerekben gazdag esztendőket mindannyiójuknak. Köszönöm szépen az együttműködés lehetőségét. Tájékoztatom önöket, hogy az alapszabály szerint a jövő héten az alelnök és a főtitkár szervezésében elnökségi ülésre kerül sor, az elnökség fogja meghatározni a tisztújító közgyűlés időpontját. Az elnök lemondása után elnök megválasztására kell sort keríteni. Leghamarabb – az elnökség döntésének függvényében 45 napon belül – ez július közepe előtt nem hívható össze. Az új elnöknek jó munkát kívánok, az elnökségnek addig is sok sikert a felelősségteljes döntésekhez” – mondta akkor Lázár János.

Múlt pénteken a korcsolyaszövetségnél is változás állt be, azután választottak új elnököt, hogy Kósa Lajos bejelentette, nem indul újra. Utódja Telegdy Attila lett, aki az InfoRádióban arról beszélt, hogy a piaci források bevonására is nagy szükség lenne.

„A szövetségnek egy picit nagyobb hangsúlyt kell fektetnie majd a tömegsportra, pont azért, mert jól felfogott érdek az, hogy próbáljon meg a szövetség egy kicsit jobban a saját lábára állni. Ha állandóan az állami forrásokra próbálunk hagyatkozni, az olyan lehetetlen helyzetet fog generálni, mint amiben most is vagyunk” – figyelmeztetett.

Biztatja a tagszervezeteket is, hogy próbáljanak meg saját bevételi forrásokhoz jutni azáltal, hogy minél nagyobb tömegeket mozgósítanak, és ebből bevételt tudnak generálni. Ez két helyen fog megjelenni:

  1. pénzügyi bázis
  2. utánpótlásbázis.

Utóbbi hatása lehet Telegdy Attila szerint, hogy növekszik a társadalmi egészség szintje is.

Az utolsó mohikán?

Marad viszont posztján Csampa Zsolt, a vívószövetség elnöke, a Fidesz korábbi parlamenti képviselője, aki a Belügyminisztériumban helyettes államtitkárként is dolgozott.

A szövetség múlt keddi közgyűlésén az elnöki beszámolót a bő kétharmados arányban megjelent tagok egyhangúlag elfogadták.

„Azt kell mondanom, hogy a tagság azt mérlegeli minden esetben, hogy egy sportág mennyire sikeres. Nem tervezem a lemondásomat, eleve 2028-ig van egy mandátumom, másrészt pedig az Állami Számvevőszék, egy éven keresztül vizsgálta a Magyar Vívószövetséget, és mindent rendben talált. Ha azt nézem, hogy szakmailag, sportszakmailag milyen eredmények vannak: a tbiliszi világbajnokságon már megint csúcsokat döntöttünk, ötvenvalahány év után egyéni tőrözőnk állt a dobogón, a férfi tőrcsapat harmadik lett, szárnyalnak a fiúk. A női párbajtőrt is kiemelném, úgy látszik, hogy a lányok is magukra találtak, teljesen új szemlélettel, edzésmunkával él. Természetesen a férfi-női kardcsapatunk hozza a kötelezőt, ahogy szokták mondani. Ha ezeket mind mérlegre tesszük, szakmailag nagyon jó, stabil csapat van. Nyugodt lelkiismerettel mondanám, hogy a folyosón mindenki azzal kijött, hogy ugye rendben vagyunk, folytatjuk? Nekem nincs olyan gondolatom, hogy le kellene mondanom” – részletezte Csampa Zsolt.

És még...

A Schneller Domonkos vezette kerékpáros-szövetségben július 9-én tisztújítás következik. Az elmúlt hónapokban az elnök és a Tour de Hongrie-t is szervező Eisenkrammer Károly között kiéleződött a feszültség.

Szombaton a Magyar Atlétikai Szövetség tart közgyűlést, szintén feszült helyzetben.

Közben a magyar sportélet szereplői közül sokan várnak arra, hogy az új államtitkárral, Kálnoki-Kis Attilával egyeztessenek, illetve hallják a terveit.

A cikk Farkas Dávid összeállítása alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

fidesz

vívás

csampa zsolt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Két neves közgazdász óva inti az amerikai jegybankot a mérlegfőösszeg drasztikus csökkentésétől. Álláspontjuk szöges ellentétben áll az új Fed-elnök, Kevin Warsh korábbi nyilatkozataival, aki kifejezetten a jegybank pénzügyi rendszerben betöltött szerepének visszaszorítását szorgalmazza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 16 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 16 people

An eight-year-old boy and a woman pulled from the rubble of an apartment block are among those killed, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 09:44
Horvát-belga vb-felkészülési meccs, kézilabda, tenisz, kerékpár – sport a tévében
2026. június 1. 21:42
Negyedik stádiumú rákos beteg a Liverpool szupersztár focistája
×
×