Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

Több országgyűlési bizottságban is személycserékre kényszerül a kormánypárt.

A párt több bizottsági tagja államtitkár lett, ezért módosítja a parlament az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló határozatot.

A Forsthoffer Ágnes által benyújtott indítvány alapján

  • az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságba Stumpf Péter helyére Melléthei-Barna Mártont;
  • a Külügyi Bizottságba Berki Ákos helyett Kulcsár Krisztiánt;
  • a Nemzetbiztonsági Bizottságba dr. Stumpf Péter helyére Bakos Csaba Attilát; Velkey György László helyére Czakó Czirbus Pált;
  • az Oktatási Bizottságba Kapronczai Balázs helyére Rápli Róbertet;
  • a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Boda Nikoletta helyére Sárosi Józsefet;
  • a Törvényalkotási Bizottságba Bódis Péter helyére Berki Ákost; Bögi Viktória helyére Melléthei-Barna Mártont

választhatja meg a parlament.

Stumpf Péter a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, Velkey György László a Külügyminisztérium, Kapronczai Balázs az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, Boda Nikoletta a Pénzügyminisztérium, Bódis Péter az Igazságügyi Minisztérium, Bögi Viktória pedig az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára lesz, ezért távoztak a bizottságokból. Berki Ákos a Külügyi Bizottságból átült a Törvényalkotási Bizottságba, Bódis Péter helyére – összegzett a Telex.

Az Igazságügyi és a Törvényalkotási Bizottságokban Melléthei-Barna Márton, a pénzügyiben Sárosi József alelnök is lesz.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárává kinevezett Halmai Ferenc alelnöki helyére Borics Mihályt javasolja az előterjesztés.

Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Közel 5 éves csúcson nyitja a forint a hetet a nemzetközi helyzet óvatos javulása és az európai uniós források felszabadításáról született megállapodás által támogatva. A reggeli forinterősödésnek hamar vége szakadt és délutánra 2 - 2,5 egységet emelkedett az euró és a dollár jegyzése, miután rossz hírek érkeztek az iráni háborúból. A piacok figyelme ma a közel-keleti béketárgyalások alakulására és a jegybanki lépések időzítésére irányul.

Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek

Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek

A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

