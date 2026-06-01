Országgyűlési átrendeződés a Tisza Pártnál

A párt több bizottsági tagja államtitkár lett, ezért módosítja a parlament az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló határozatot.

A Forsthoffer Ágnes által benyújtott indítvány alapján

az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságba Stumpf Péter helyére Melléthei-Barna Mártont;

a Külügyi Bizottságba Berki Ákos helyett Kulcsár Krisztiánt;

a Nemzetbiztonsági Bizottságba dr. Stumpf Péter helyére Bakos Csaba Attilát; Velkey György László helyére Czakó Czirbus Pált;

az Oktatási Bizottságba Kapronczai Balázs helyére Rápli Róbertet;

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Boda Nikoletta helyére Sárosi Józsefet;

a Törvényalkotási Bizottságba Bódis Péter helyére Berki Ákost; Bögi Viktória helyére Melléthei-Barna Mártont

választhatja meg a parlament.

Stumpf Péter a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, Velkey György László a Külügyminisztérium, Kapronczai Balázs az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, Boda Nikoletta a Pénzügyminisztérium, Bódis Péter az Igazságügyi Minisztérium, Bögi Viktória pedig az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára lesz, ezért távoztak a bizottságokból. Berki Ákos a Külügyi Bizottságból átült a Törvényalkotási Bizottságba, Bódis Péter helyére – összegzett a Telex.

Az Igazságügyi és a Törvényalkotási Bizottságokban Melléthei-Barna Márton, a pénzügyiben Sárosi József alelnök is lesz.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárává kinevezett Halmai Ferenc alelnöki helyére Borics Mihályt javasolja az előterjesztés.