Videó a rekordról: fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok

Ecuadorból érkezett Németországon keresztül a drog, több mint fél tonnát kapcsoltak le 15 milliárd forint értékben.
Rekordmennyiségű, 522 kilogramm, Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel - számolt be keddi sajtótájékoztatóján a rendőrség.
Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta:
a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke 15 milliárd forint.
A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. Csupor Máté közölte, a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországa tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek.
