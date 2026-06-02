Videó a rekordról: fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok

Rekordmennyiségű, 522 kilogramm, Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel - számolt be keddi sajtótájékoztatóján a rendőrség.

Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta:

a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke 15 milliárd forint.

A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. Csupor Máté közölte, a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországa tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek.