ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.13
usd:
304.94
bux:
0
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Yellow police tape says police line do not cross is set against blurry background.
Nyitókép: Sheila Paras/Getty Images

Öngyilkos lett a családját lemészároló férfi, amikor a rendőrök beszéltek vele

Infostart / MTI

Egy fegyveres férfi megölte hat családtagját, majd öngyilkos lett hétfőn az Iowa állambeli Muscatine városában az Egyesült Államokban.

Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Az áldozatok közül négyet holtan találtak meg egy lakóházban a rendőrök, akik nem sokkal az első lövöldözésről szóló bejelentések után érkeztek a helyszínre – számolt be az eset részleteiről a helyi rendőrség.

Bár a gyanúsított elmenekült a helyszínről, gyorsan azonosították. Az 52 éves Ryan Willis McFarlandot a város folyóparti sétányán, egy gyalogos híd közelében találták meg. Miközben a rendőrök beszéltek vele, öngyilkos lett – mondta Anthony Kies rendőrfőnök egy sajtótájékoztatón.

A rendőrség megtalálta két másik férfi holttestét is, akiket feltehetően McFarland lőtt le. Egyiküket egy közeli házban, a másikukat pedig egy üzletben.

Kies közlése szerint az áldozatok mindegyike a fegyveres családtagja volt. Nevüket nem hozták nyilvánosságra. Az ABC televízió egyik helyi csatornája arról számolt be, hogy az áldozatok közül legalább ketten gyerekek voltak.

McFarland büntetett előéletű volt.

A mintegy 24 ezres lakosú Muscatine Iowa állam fővárosától, Des Moines-tól keletre mintegy 250 kilométerre fekszik.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Öngyilkos lett a családját lemészároló férfi, amikor a rendőrök beszéltek vele

gyilkosság

rendőrség

egyesült államok

öngyilkosság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Donald Trump újabb akciója: egy hét alatt megállapodás lesz Iránnal

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”

Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”

Hétfőn telefonon osztotta ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért úgy látja, Netanjahu libanoni támadásai miatt borulnak a béketárgyalások Irán és az USA közt – állítja három különböző forrás az Axiosnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter

Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter

Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least ten people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 08:23
Lezárnak egy iszonyúan forgalmas Duna-hidat
2026. június 2. 07:46
Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula
×
×