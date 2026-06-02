Öngyilkos lett a családját lemészároló férfi, amikor a rendőrök beszéltek vele

Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Az áldozatok közül négyet holtan találtak meg egy lakóházban a rendőrök, akik nem sokkal az első lövöldözésről szóló bejelentések után érkeztek a helyszínre – számolt be az eset részleteiről a helyi rendőrség.

Bár a gyanúsított elmenekült a helyszínről, gyorsan azonosították. Az 52 éves Ryan Willis McFarlandot a város folyóparti sétányán, egy gyalogos híd közelében találták meg. Miközben a rendőrök beszéltek vele, öngyilkos lett – mondta Anthony Kies rendőrfőnök egy sajtótájékoztatón.

A rendőrség megtalálta két másik férfi holttestét is, akiket feltehetően McFarland lőtt le. Egyiküket egy közeli házban, a másikukat pedig egy üzletben.

Kies közlése szerint az áldozatok mindegyike a fegyveres családtagja volt. Nevüket nem hozták nyilvánosságra. Az ABC televízió egyik helyi csatornája arról számolt be, hogy az áldozatok közül legalább ketten gyerekek voltak.

McFarland büntetett előéletű volt.

A mintegy 24 ezres lakosú Muscatine Iowa állam fővárosától, Des Moines-tól keletre mintegy 250 kilométerre fekszik.

