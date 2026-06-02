Infostart.hu
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Egy ház cserepes teteje, madarakkal a gerincen, felhőkkel a háttérben.
Nyitókép: Unsplash

Kábítószer hatása alatt rongált tetőket az érdi pókember

Infostart

A férfi két ház tetejére is feljutott, ott cserepeket és ereszeket rongált meg, és egy napvitorlát is elszakított, több százezer forintos kárt okozva összesen. Végül az egyik épület tetőterében fogták el a rendőrök.

Az Érdi Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki miután kábítószert fogyasztott, több házat rongált meg – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024 áprilisában kábítószert fogyasztott. A bódult állapotban lévő férfi beugrott egy ikerház udvarába, ahol a térelválasztó elem megrongálása után felmászott a ház tetejére és több tetőcserepet megrongált. A vádlott a tetőről a garázs előtt kifüggesztett napvitorlára ugrott, ami elszakadt, és az azt tartó betonoszlop kimozdult a helyéről.

A férfi a napvitorlán lecsúszva távozott az ingatlanról, ahol 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott.

A vádlott alig egy óra múlva egy másik ház tetejére mászott fel. Ott megbontotta a tetőszerkezetet, megrongálta az ereszcsatornát és két tetőtéri ablakot is betört. A férfi a megbontott tetőcserepet a szomszédos ingatlan tetejére dobta át, amellyel azon is több 10 ezer forintos kárt okozott.

A vádlott a megbontott tetőszerkezeten keresztül az ingatlan padlásterébe jutott, ahol az időközben helyszínre érkező rendőrök elfogták.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli rongálás bűntette és vétsége mellett kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

Mennyi „fideszes" vezetésű sportág marad?

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 16 people

