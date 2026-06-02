ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.65
usd:
305.62
bux:
133797.41
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kiderülhetett, miért veszélyesebb a nők számára az autóbaleset

Infostart

Hiába lettek egyre biztonságosabbak az autók az évtizedek során, puszta fiziológiai okokból nem mindenki számára jelent ez nagyobb védelmet.

A Grazi Műszaki Egyetem vizsgálata arra jutott, hogy a nők baleset esetén 60 százalékkal nagyobb eséllyel sérülnek meg, mint a férfiak. A kutatók 2012 és 2024 közötti osztrák baleseti adatokat elemeztek, majd valós ütközéseket rekonstruáltak töréstesztekkel és virtuális emberi testmodellekkel – írja a vezess.hu.

Az eredményekből kiderült, hogy egy azonos autóban ülve a női utasok nagyobb eséllyel szenvednek sérülést, különösen a mellkas, a gerinc, a karok és a lábak területén. Ráadásul a kockázat idősebb korban látványosan megnő.

A szerzők leszögezik, hogy ennek nem az az oka, hogy a nők rosszabbul vagy veszélyesebben vezetnek, a kutatás alapján sokszor alacsonyabb ütközési sebesség mellett is súlyosabb következményekkel jár számukra ugyanaz a baleset.

A probléma gyökere az, hogy az autók biztonsági rendszereit hosszú évtizedeken keresztül főként az átlagos férfi testre optimalizálták.

Hagyományosan a női töréstesztbábu nem egy valós női test anatómiáját vette alapul, hanem egyszerűen egy kisebbre méretezett férfit. Ráadásul egy kifejezetten alacsony és könnyű nőtípust képviselt, miközben a TU Graz szerint a nők 95 százaléka magasabb és nehezebb ennél a referenciaértéknél.

A kutatók hangsúlyozzák: a nők nem kisebb férfiak. Más a medencéjük felépítése, a mellkasuk formája, a vállgeometriájuk és a gerincük mozgása, ezek pedig rengeteget számítanak egy ütközésnél.

Ha a tesztbábu nem jól modellezi a valódi testet, akkor az autó biztonsági rendszere sem feltétlenül arra a terhelésre készül fel, amely a valóságban éri az utast.

Az Egyesült Államokban bemutatták a THOR-05F nevű fejlett női töréstesztbábut, amelyet már nem egy férfibábu lekicsinyítésével terveztek. Több mint 150 érzékelővel dolgozik, és a célja az, hogy pontosabban mutassa meg, hogyan viselkedik a női test frontális ütközésnél, illetve hogyan hat rá a biztonsági öv, a légzsák és az utascella szerkezete.

Az osztrák kutatás arra a tényezőre is rámutatott, hogy nem mindegy, hogyan ülünk az autóban. Akik elöl utaznak, gyakran hátrébb tolják vagy jobban hátra döntik az ülésüket, mint a sofőrök, ami viszont rontja a biztonsági öv és a légzsákok hatékonyságát. Mivel a nők gyakran utaznak az elülső utasülésben, ezért náluk ez a kockázat is fokozottabban jelentkezhet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Kiderülhetett, miért veszélyesebb a nők számára az autóbaleset

kutatás

veszély

autóbaleset

nők

sérülékenység

törésteszt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

Lendületesen indítja ezt a hetet is a miniszterelnök: Magyar Péter hétfőn a Sándor-palotához látogatott, ahol közölte, hogy miután lejárt a Sulyok Tamás köztársasági elnöknek adott ultimátum, a kormány megkezdi az eltávolításához szükséges előkészületeket. Miközben a nyilvánosság még Sulyok leváltásának kérdésével foglalkozik, Magyar Péter már úton van Németországba, hogy Friedrich Merz kancellárral tárgyaljon. A keddi nap fejleményeit folyamatosan közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette Hegedűs Zsolt: ő lesz az új tisztifőorvos

Bejelentette Hegedűs Zsolt: ő lesz az új tisztifőorvos

Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 09:14
Látványos viharok mosták el a tavaszt – képek, videók
2026. május 31. 16:07
A kín fokozatai – ilyenkor kell sürgős segítség hátfájdalom esetén
×
×