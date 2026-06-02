Kiderülhetett, miért veszélyesebb a nők számára az autóbaleset

A Grazi Műszaki Egyetem vizsgálata arra jutott, hogy a nők baleset esetén 60 százalékkal nagyobb eséllyel sérülnek meg, mint a férfiak. A kutatók 2012 és 2024 közötti osztrák baleseti adatokat elemeztek, majd valós ütközéseket rekonstruáltak töréstesztekkel és virtuális emberi testmodellekkel – írja a vezess.hu.

Az eredményekből kiderült, hogy egy azonos autóban ülve a női utasok nagyobb eséllyel szenvednek sérülést, különösen a mellkas, a gerinc, a karok és a lábak területén. Ráadásul a kockázat idősebb korban látványosan megnő.

A szerzők leszögezik, hogy ennek nem az az oka, hogy a nők rosszabbul vagy veszélyesebben vezetnek, a kutatás alapján sokszor alacsonyabb ütközési sebesség mellett is súlyosabb következményekkel jár számukra ugyanaz a baleset.

A probléma gyökere az, hogy az autók biztonsági rendszereit hosszú évtizedeken keresztül főként az átlagos férfi testre optimalizálták.

Hagyományosan a női töréstesztbábu nem egy valós női test anatómiáját vette alapul, hanem egyszerűen egy kisebbre méretezett férfit. Ráadásul egy kifejezetten alacsony és könnyű nőtípust képviselt, miközben a TU Graz szerint a nők 95 százaléka magasabb és nehezebb ennél a referenciaértéknél.

A kutatók hangsúlyozzák: a nők nem kisebb férfiak. Más a medencéjük felépítése, a mellkasuk formája, a vállgeometriájuk és a gerincük mozgása, ezek pedig rengeteget számítanak egy ütközésnél.

Ha a tesztbábu nem jól modellezi a valódi testet, akkor az autó biztonsági rendszere sem feltétlenül arra a terhelésre készül fel, amely a valóságban éri az utast.

Az Egyesült Államokban bemutatták a THOR-05F nevű fejlett női töréstesztbábut, amelyet már nem egy férfibábu lekicsinyítésével terveztek. Több mint 150 érzékelővel dolgozik, és a célja az, hogy pontosabban mutassa meg, hogyan viselkedik a női test frontális ütközésnél, illetve hogyan hat rá a biztonsági öv, a légzsák és az utascella szerkezete.

Az osztrák kutatás arra a tényezőre is rámutatott, hogy nem mindegy, hogyan ülünk az autóban. Akik elöl utaznak, gyakran hátrébb tolják vagy jobban hátra döntik az ülésüket, mint a sofőrök, ami viszont rontja a biztonsági öv és a légzsákok hatékonyságát. Mivel a nők gyakran utaznak az elülső utasülésben, ezért náluk ez a kockázat is fokozottabban jelentkezhet.