ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.8
usd:
305.81
bux:
133797.41
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Badacsony tanúhegy Fonyód közeléből fotózva 2023. május 10-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Nagy változás a Balatonnál, volt mit ünnepelni

Infostart

Átadták a felújított fonyódi kikötőt.

Teljesen megújult az egyik legnagyobb balatoni utasforgalmat lebonyolító fonyódi kikötő, amely modern, rendezett környezetben fogadhatja a naponta itt megforduló akár tízezer utast és a látogatókat. A kikötő hivatalos átadási ünnepségét az érintett önkormányzatok vezetőinek részvételével és a Balaton hagyományos megkoszorúzásával május 29-én, pénteken tartották meg – írja a vg.hu összefoglalója.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) saját forrásból megvalósított fejlesztésének köszönhetően az elkészült kikötő korszerűbb infrastruktúrával, új közösségi terekkel kiváló közlekedési feltételekkel várja a látogatókat.

A fejlesztés célja az elöregedett kikötői infrastruktúra korszerűsítése, a leromlott műszaki állapotú elemek megújítása, valamint a közösségi terek bővítése volt.

Fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása is

– tájékoztatott a Bahart.

Elkészült

  • 4320 m² gyalogos sétány térburkolata,
  • valamint 2190 m²-en történt zöldterületrendezés és cserjeültetés.
  • 30 darab kerékpártámaszt és
  • 2 darab elektromos kerékpártöltőt telepítettek, összesen 4 elektromos csatlakozási lehetőséggel.
  • Több pad várja a mólószárra kisétálni vágyókat,
  • új modern kandelábereket helyeztek ki,
  • játszótéri elemekkel,
  • ivókúttal,
  • élményelemmel,
  • közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő.

Az utasok tájékoztatását

  • korszerű utas- és tájékoztató kijelzők,
  • jegyautomaták is segítik.

Kibővült és megerősítették a hajókikötésre rendelkezésre álló partfalat, és 136 méter hosszan készült új kikötői korlátrendszer. 300 méternyi mólószár kapott új térburkolatot, továbbá az északi móló kőszórással történő megerősítése is megvalósult, összesen 500 folyóméter hosszban. 1588 m³ mennyiségben történt terméskő kőszórás pótlása és magasítása vízépítési terméskő felhasználásával.

Az elkészült beruházás egyszerre javítja a kikötő működését és a Balaton-parti közterület használhatóságát a Bahart tájékoztatója szerint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy változás a Balatonnál, volt mit ünnepelni

balaton

kikötő

fonyód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 06:00
Gacsályi József: korábban tabunak számító megoldások bevetésére is szükség lehet a Velencei-tó megmentéséhez
2026. június 2. 05:12
Sokkoló látvány a tihanyi Belső-tónál
×
×