Nagy változás a Balatonnál, volt mit ünnepelni

Teljesen megújult az egyik legnagyobb balatoni utasforgalmat lebonyolító fonyódi kikötő, amely modern, rendezett környezetben fogadhatja a naponta itt megforduló akár tízezer utast és a látogatókat. A kikötő hivatalos átadási ünnepségét az érintett önkormányzatok vezetőinek részvételével és a Balaton hagyományos megkoszorúzásával május 29-én, pénteken tartották meg – írja a vg.hu összefoglalója.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) saját forrásból megvalósított fejlesztésének köszönhetően az elkészült kikötő korszerűbb infrastruktúrával, új közösségi terekkel kiváló közlekedési feltételekkel várja a látogatókat.

A fejlesztés célja az elöregedett kikötői infrastruktúra korszerűsítése, a leromlott műszaki állapotú elemek megújítása, valamint a közösségi terek bővítése volt.

Fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása is

– tájékoztatott a Bahart.

Elkészült

4320 m² gyalogos sétány térburkolata,

valamint 2190 m²-en történt zöldterületrendezés és cserjeültetés.

30 darab kerékpártámaszt és

2 darab elektromos kerékpártöltőt telepítettek, összesen 4 elektromos csatlakozási lehetőséggel.

Több pad várja a mólószárra kisétálni vágyókat,

új modern kandelábereket helyeztek ki,

játszótéri elemekkel,

ivókúttal,

élményelemmel,

közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő.

Az utasok tájékoztatását

korszerű utas- és tájékoztató kijelzők,

jegyautomaták is segítik.

Kibővült és megerősítették a hajókikötésre rendelkezésre álló partfalat, és 136 méter hosszan készült új kikötői korlátrendszer. 300 méternyi mólószár kapott új térburkolatot, továbbá az északi móló kőszórással történő megerősítése is megvalósult, összesen 500 folyóméter hosszban. 1588 m³ mennyiségben történt terméskő kőszórás pótlása és magasítása vízépítési terméskő felhasználásával.

Az elkészült beruházás egyszerre javítja a kikötő működését és a Balaton-parti közterület használhatóságát a Bahart tájékoztatója szerint.