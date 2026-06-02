Egy utasszállító repülőgép utastere.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mikor érdemes repjegyet foglalni, mert olcsóbb ugyanaz a jegy ebben az időszakban

Van a héten két olyan nap, amikor valószínűleg olcsóbbak a légitársaságok által kínált jegyek.

Ma a repjegyek ára sokszor nem szerencse kérdése, sokkal inkább a jól időzített vásárlásé. Utazási szakértők meghatároztak két napot a héten, amikor a légitársaságok a legnagyobb valószínűséggel kínálják a kedvezményes jegyeiket – írja a vg.hu.

A Money Saving Expert (MSE) és a Skycanner szerint is

a legtöbbször hétfő és a kedd a legjobb nap a foglalásra.

A légitársaságok gyakran hétfő estétől vagy kedd reggeltől indítják az akciókat, és az árak általában a hét előrehaladtával emelkednek. De garancia nincs arra, hogy ilyenkor kapjuk a legjobb ajánlatot, hiszen a repülőjegyek árát a kínálat és a kereslet határozza meg.

Egy dolog azonban nem befolyásolja az árakat: a keresési előzmények – ez csupán egy mítosz. Egy adott járat iránti érdeklődésnek ugyanis nincs hatása az árára – írja az Express.

A péntekre, vasárnapra és hétfőre szóló jegyek sokszor drágábbak az üzleti és hétvégi utazási kereslet miatt, míg a kedd és a szerda általában a legolcsóbb napok a felszállásra.

A legtöbb útvonal esetében 1-3 hónappal indulás előtt a legkedvezőbbek az árak, a nemzetközi járatoknál pedig akár 2-6 hónappal előre is érdemes figyelni a jegyeket.

Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

Lendületesen indítja ezt a hetet is a miniszterelnök: Magyar Péter hétfőn a Sándor-palotához látogatott, ahol közölte, hogy miután lejárt a Sulyok Tamás köztársasági elnöknek adott ultimátum, a kormány megkezdi az eltávolításához szükséges előkészületeket. Miközben a nyilvánosság még Sulyok leváltásának kérdésével foglalkozik, Magyar Péter már úton van Németországba, hogy Friedrich Merz kancellárral tárgyaljon. A keddi nap fejleményeit folyamatosan közvetítjük.

Bejelentette Hegedűs Zsolt: ő lesz az új tisztifőorvos

Az új vezető Surján Orsolyát váltja, aki mindössze egy évig töltötte be a tisztséget.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

