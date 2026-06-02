2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Az orosz csapások miatt romos állapotban lévő lakóházak Ukrajna fővárosában, Kijevben.
Romhalmazzá vált Kijev egy része, Volodimir Zelenszkij a tengerentúlról kér segítséget

Az ukrán külügy szerint a fővárost ért csapások is jól mutatják, hogy fogy a levegő Vlagyimir Putyin körül, Volodimir Zelenszkij pedig újabb levelet írt a Fehér Háznak és az Amerikai Kongresszusnak, melyben a Patriot-rendszerek létfontosságát hangsúlyozta.

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amelyben legalább tizennyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól – írja a The Guardian híradása nyomán a Pénzcentrum.

Az ukrán légierő közölte: az éjszaka folyamán 73 rakétát és 656 drónt indítottak az ország ellen, köztük nyolc hiperszonikus Cirkon típusú rakétát. A támadások fő célpontjai Kijev, Dnyipro, Zaporizzsja, Poltava és Harkiv voltak. A fővárosban hat ember életét vesztette, hatvanhatan pedig – köztük három gyermek – megsérültek. Dynipróból 12 halálos áldozatról és 36 sérültről szólt a híradás. Az áldozatok között van egy mentős is, aki szolgálata teljesítése közben vesztette életét a csapások második hullámában.

Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában kijelentette: ha nem védik meg Ukrajnát a ballisztikus- és egyéb csapásoktól, a támadások folytatódni fognak. Egyben

hangsúlyozta, hogy Európának is szüksége van saját rakétavédelmi rendszerre, Ukrajnának pedig az amerikai Patriot-rendszerekre.

Az ukrán elnök korábban már írt levelet a Fehér Házba és a Kongresszushoz, ezekben „létfontosságú eszközöknek” nevezte a Patriot rakétákat, amik képesek elfogni a nagy sebességű ballisztikus lövedékeket. A Trump-kormányzat eddig nem reagált a megkeresésekre, a szűkös és rendkívül drága Patriot-készletek jelentős részét ugyanis februárban, az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek során használták fel.

A hajnali kijevi támadások elől a lakosság pincékben, folyosókon és metróállomásokon keresett menedéket. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint egy feltételezett rakétatalálat miatt egy huszonnégy emeletes lakóház részben összeomlott, és a romok alatt emberek rekedtek. Az egyik kerületben autók kaptak lángra a rakéták törmelékétől, egy másikban egy kilencemeletes épület sérült meg súlyosan.

Az illetékes ukrán áramszolgáltató szerint kezdetben 140 ezer lakás maradt áram nélkül, később ebből 110-ben sikerült helyreállítani a szolgáltatást.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiga szerint a támadás jól mutatja, hogy fogynak Vlagyimir Putyin lehetőségei. Az utóbbi hetekben Ukrajna mind sikeresebb légi hadműveleteket hajt végre nagy hatótávolságú drónokkal, amelyekkel orosz olajfinomítókat, kikötőket, valamint a megszállt dél-ukrajnai területeket a Krímmel összekötő, kulcsfontosságú szárazföldi folyosót támadják.

Volodimir Zelenszkij már hétfőn figyelmeztetett a várható nagyszabású támadásra, és arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljen a légiriadó-jelzésekre. Oroszország a múlt héten jelentette be, hogy „szisztematikus csapásokat” kíván mérni a kijevi katonai célpontokra és döntéshozatali központokra, miután egy dróncsapás huszonegy ember halálát okozta az oroszok által ellenőrzött luhanszki régióban.

Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, amikor Berlinben közös sajtótájékoztatót tartott az őt vendégül látó Friedrich Merz német kancellárral. Ukrajnával jól állnak a tárgyalások a magyar kisebbség jogait tekintve, és megerősítette, hogy ha ezek sikeresen lezárultak, találkozna Zelenszkij ukrán elnökkel. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kancellár.
Korrupciós ügy: újabb budapesti kerületi önkormányzat közölte, hogy náluk is folyik nyomozás

Korrupciós ügy: újabb budapesti kerületi önkormányzat közölte, hogy náluk is folyik nyomozás

„A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség intézkedést hajtott végre Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatánál. Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást” – közölte a XV. kerület.
 

Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"

Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök komoly belpolitikai nyomás alá került, miután Donald Trump amerikai elnök lényegében arra utasította, hogy állítsa le a Bejrút elleni műveleteket -  jelentette a Reuters.

Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó

Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó

Különleges, ritkán látott családi eseménynek adott otthont Keszthely hétvégén: a Festetics-család több tagja is visszatért a városba, ahol a karmelita bazilikában tartottak keresztelőt.

Henry Nowak's family deserve answers after 'disturbing and tragic' footage, home secretary says

Henry Nowak's family deserve answers after 'disturbing and tragic' footage, home secretary says

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

