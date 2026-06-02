Óriási dugó van az autópályán, több mint 10 kilométeres a torlódás

Egy kis tehergépkocsi és egy autószállító tréler ütközött össze az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a Tatabánya/Óváros csomópontnál. Az 56-os km-nél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás 10 km-es. Aki teheti, Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a torlódást – közölte az Útinform.

A Budapest felé vezető oldalon is torlódás van, Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak az erős forgalom miatt. Személyautóval az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni.

Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé, Mogyoród térségében. A 22-es km-nél a forgalom csak a leálló sávon halad.

Az M0-son is baleset volt: a keleti szektorán, Maglód térségénél, az M5-ös felé több jármű koccant. A 48-as km-nél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, már több km-es a kialakult torlódás.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!