ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.84
usd:
304.74
bux:
135261.38
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Óriási dugó van az autópályán, több mint 10 kilométeres a torlódás

Infostart

A belső sávot lezárták az M1-esen kifelé, Tatabányánál, hatalmas a dugó. Az M3-ason is komoly gond van, a leállósávon halad a forgalom, és az M0-son is baleset volt.

Egy kis tehergépkocsi és egy autószállító tréler ütközött össze az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a Tatabánya/Óváros csomópontnál. Az 56-os km-nél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás 10 km-es. Aki teheti, Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a torlódást – közölte az Útinform.

A Budapest felé vezető oldalon is torlódás van, Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak az erős forgalom miatt. Személyautóval az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni.

Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé, Mogyoród térségében. A 22-es km-nél a forgalom csak a leálló sávon halad.

Az M0-son is baleset volt: a keleti szektorán, Maglód térségénél, az M5-ös felé több jármű koccant. A 48-as km-nél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, már több km-es a kialakult torlódás.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Óriási dugó van az autópályán, több mint 10 kilométeres a torlódás

dugó

m1-es autópálya

útinform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Két neves közgazdász óva inti az amerikai jegybankot a mérlegfőösszeg drasztikus csökkentésétől. Álláspontjuk szöges ellentétben áll az új Fed-elnök, Kevin Warsh korábbi nyilatkozataival, aki kifejezetten a jegybank pénzügyi rendszerben betöltött szerepének visszaszorítását szorgalmazza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: ennek a Budapestre ingázók fognak a legjobban örülni

Vitézy Dávid bejelentése szerint uniós forrásból indulhat meg a budapesti HÉV-hálózat járműparkjának régóta várt megújítása.

BBC
Business Sport Travel Science
Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 16 people

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 16 people

An eight-year-old boy and a woman pulled from the rubble of an apartment block are among those killed, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 11:58
Videó a rekordról: fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok
2026. június 2. 11:49
Gazégetéssel kezdődött – Felrobbant a ház, papuccsal csapkodta a tüzet, leégett a fél Mecsek-oldal
×
×