Nyitókép: police.hu

Megölt egy kereket cserélő autóst a leállósávban

Infostart

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 49 éves román férfi ellen halálos közúti baleset okozása miatt.

A vádirat szerint a 49 éves román férfi 2025 áprilisában egy hajnalon az M1-es autópályán egy járműszerelvénnyel tartott Mosonmagyaróvár irányába, a sebességhatárt 8-10 km/h-val túllépve – közölte az ügyészség.

A vádlott látta, hogy őt balról előzik, ezért minimálisan jobbra húzódott, járműve kb. 30 centit átlógott a leállósávba.

De a sofőr nem vette észre, hogy a leállósávban egy műszaki hibás kocsi defektes kerekét cserélte a láthatósági mellényben lévő áldozat. A vontató nekiütközött a guggoló sértettnek, aki a helyszínen meghalt.

Az áldozatot 100-110 méterről észlellátni lehetett volna, ha a sofőr betartja a sebeséghatárt és figyelmesen vezet, a balesetet elkerülhette volna.

A vádlottal szemben az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Vele szemben öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban részletezte, miért nem mond le

„Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam” – hangsúlyozta egyebek között az államfő, aki most még inkább meg van győződve arról, hogy nincs helye a lemondásának.
 

