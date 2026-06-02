Megölt egy kereket cserélő autóst a leállósávban

A vádirat szerint a 49 éves román férfi 2025 áprilisában egy hajnalon az M1-es autópályán egy járműszerelvénnyel tartott Mosonmagyaróvár irányába, a sebességhatárt 8-10 km/h-val túllépve – közölte az ügyészség.

A vádlott látta, hogy őt balról előzik, ezért minimálisan jobbra húzódott, járműve kb. 30 centit átlógott a leállósávba.

De a sofőr nem vette észre, hogy a leállósávban egy műszaki hibás kocsi defektes kerekét cserélte a láthatósági mellényben lévő áldozat. A vontató nekiütközött a guggoló sértettnek, aki a helyszínen meghalt.

Az áldozatot 100-110 méterről észlellátni lehetett volna, ha a sofőr betartja a sebeséghatárt és figyelmesen vezet, a balesetet elkerülhette volna.

A vádlottal szemben az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Vele szemben öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.