Újabb részletek a rezsistopról, különösen a részszámlásoknak érdemes figyelni

Ahogy arról többször is beszámoltunk a szokatlanul alacsony januári hőmérséklet következtében a magyarországi háztartások földgázfelhasználása 30 százalékkal emelkedett. A kormány egy egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezmény biztosítását jelentette be.

A gázfogyasztók azonban többfajta számlázás alapján fizetnek. Ebben az eligazítást a közlemény. (A megnyíló oldal alján találja a pdf-t)

A legfontosabb változás a részszámlás (éves elszámolást választó) ügyfeleket érinti, akiknél az MVM a 2025-ös éves elszámolószámla adatait veszi alapul a kalkulációhoz. Mivel a gázfogyasztás szezonális, a jogszabályi előírások szerint az éves fogyasztás közel 20 százalékát (pontosan 19,4281 százalékát) tekintik a bázisnak, azaz a tavaly januári fogyasztásnak.

A szolgáltató a tavalyi bázismennyiséget az idei januári hideg miatti többletigényhez igazítva megnöveli 30 százalékkal.

Az így kapott, megnövelt földgázmennyiség 30 százalékának megfelelő ellenértéket írják jóvá támogatásként.

A részszámlás ügyfelek számára a kedvezmény összege a 2026. május 16-át követően kibocsátott első elszámolószámlában fog megjelenni. Kivételt képeznek azok, akiknek az éves leolvasása január 1. és május 15. közé esik; náluk már a leolvasást követő részszámlában látható lesz a tétel.

Azon ügyfelek esetében, akik a havi diktálásban vannak, a 2026 januárjára számított (mérőállásokon alapuló) mennyiség 30 százalékát írják jóvá. Ha a diktálás nem pontosan január 31-én történt, a januári és februári számlák arányosításával határozzák meg a kedvezmény mértékét.

A diktálós ügyfelek már a februári diktálást követő számlában megkapják a jóváírást.

A kedvezmény miatt nem szükséges a korábbi számlák sztornózása (tehát be kell fizetni), a jóváírás a fent részletezett elszámolási időszakokban történik meg. Azon ügyfeleknek, akiknél a már kiállított számla fizetési határideje a technikai átállás miatt lejárt, a szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot.