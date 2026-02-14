Új, gigászi kínai szereplő érkezik az európai futárversenybe

Kína legnagyobb kereskedője, a JD.com kedden bejelentette európai gyorsfutárcégét, a Joyexpresst, amely a Jingdong Logistics, vagyis a JD.com logisztikai és ellátásilánc-megoldásokat nyújtó techvállalatának része lesz – írja a vállalat közleménye nyomán a Forbes.

A Joyexpress kezdetben a Joybuy-t, a JD.com új európai online kiskereskedelmi üzletét szolgálja majd ki, ami hivatalosan 2026 márciusában startol majd el az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban.

A Joybuy a Temuval szemben elsősorban márkás termékeket kínál, és fő előnyének tartja, hogy gyorsan, saját helyi raktárakból, közvetlenül a vásárlók ajtajáig szállít.

A Joyexpress-szel pontosan ezt a versenyelőnyt szeretnék támogatni integrált ellátással, iparágvezető technológiával, adatvezérelt működéssel, gyors, megbízható kiszállítással és sokszínű futárflottával (teherautókkal, kisbuszokkal, elektromos kerékpárokkal).

A vállalat azt ígéri, a nagyobb városokban aznapi és másnapi kézbesítéssel szállítanak majd, a nagy háztartási készülékek esetén nemcsak szállítási, de beszerelési szolgáltatás is elérhető lesz.

A kezdeti időszakot követően a Joyexpress vállalati partnerek számára is elérhetővé válik.

Először több mint 60 európai raktárból és telephelyről üzemeltetik a Joyexpresst, de ezt tovább szeretnék növelni, a Joybuy-jal pedig Európa más városaiban is jelen szeretnének lenni. Magyarországi indulásról viszont egyelőre nincs hír a Joybuy és a Joyexpress esetén sem.