ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Navinpeep/Getty Images

Új, gigászi kínai szereplő érkezik az európai futárversenybe

Infostart

A három nagy kínai webáruház, a Temu, a Shein és az Aliexpress után újabb érkezik Európába: a Media Markt felvásárlója saját futárszolgálattal is erősíti saját pozícióját.

Kína legnagyobb kereskedője, a JD.com kedden bejelentette európai gyorsfutárcégét, a Joyexpresst, amely a Jingdong Logistics, vagyis a JD.com logisztikai és ellátásilánc-megoldásokat nyújtó techvállalatának része lesz – írja a vállalat közleménye nyomán a Forbes.

A Joyexpress kezdetben a Joybuy-t, a JD.com új európai online kiskereskedelmi üzletét szolgálja majd ki, ami hivatalosan 2026 márciusában startol majd el az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban.

A Joybuy a Temuval szemben elsősorban márkás termékeket kínál, és fő előnyének tartja, hogy gyorsan, saját helyi raktárakból, közvetlenül a vásárlók ajtajáig szállít.

A Joyexpress-szel pontosan ezt a versenyelőnyt szeretnék támogatni integrált ellátással, iparágvezető technológiával, adatvezérelt működéssel, gyors, megbízható kiszállítással és sokszínű futárflottával (teherautókkal, kisbuszokkal, elektromos kerékpárokkal).

A vállalat azt ígéri, a nagyobb városokban aznapi és másnapi kézbesítéssel szállítanak majd, a nagy háztartási készülékek esetén nemcsak szállítási, de beszerelési szolgáltatás is elérhető lesz.

A kezdeti időszakot követően a Joyexpress vállalati partnerek számára is elérhetővé válik.

Először több mint 60 európai raktárból és telephelyről üzemeltetik a Joyexpresst, de ezt tovább szeretnék növelni, a Joybuy-jal pedig Európa más városaiban is jelen szeretnének lenni. Magyarországi indulásról viszont egyelőre nincs hír a Joybuy és a Joyexpress esetén sem.

Kezdőlap    Gazdaság    Új, gigászi kínai szereplő érkezik az európai futárversenybe

kína

webáruház

futárcég

media markt

kiszállítás

konkurencia

joyexpress

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális adatok a Mercedestől, amely fájó lépésre szánta el magát

Brutális adatok a Mercedestől, amely fájó lépésre szánta el magát

A legtekintélyesebb német autógyártók, köztük a Volkswagen és a Mercedes, tavaly az adatok szerint katasztrofális évet zártak. Ennek fő okát az amerikai vámok, a kínai konkurencia és a magas árak jelentették. A globális autóipar válságban van, különösen a német autógyártók szenvednek.
 

Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap"

Tényleg visszalépteti jelöltjét a Fidesz Nyíregyházán, megvan az új induló

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna

Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna

Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapodott a 8,2 milliárd dolláros hitelprogram egyes feltételeinek enyhítéséről – jelentette be szombaton Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes. Az egyezség kulcsfontosságú a további nemzetközi támogatások, köztük a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósításához is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem ér véget a bakik sora az olimpián: elfogyott az ingyen óvszer, most mi lesz a sportolókkal?

Nem ér véget a bakik sora az olimpián: elfogyott az ingyen óvszer, most mi lesz a sportolókkal?

A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 05:44
Újabb részletek a rezsistopról, különösen a részszámlásoknak érdemes figyelni
2026. február 13. 19:50
Három motorja lehet a magyar dezinflációnak
×
×
×
×