Riasztást adott ki a vízművek, pénznyelővé válhat az otthona az olvadás után

A fagyás okozta sérülések gyakran láthatatlanok maradnak egészen addig, amíg a jég ki nem olvad a csövekben. Ilyenkor a víz szabad utat kap a repedéseken keresztül, ami rövid idő alatt eláztathatja az aknát vagy az épület alapját.

A DMRV (vízművek) szerint az alábbi ellenőrző lista elengedhetetlen minden ingatlantulajdonosnak:

Győződjön meg róla, hogy a vízmérő aknában vagy a mérőszekrényben nincs-e állóvíz vagy friss szivárgásnyom.

Nézze át a csatlakozásokat, csapokat és elzárókat, keresve a legkisebb repedést vagy nedvesedést is.

Zárjon el minden csapot a házban, és nézze meg a vízmérő számlálóját. Ha a kerék így is forog, valahol szökik a víz!

A vízművek nyomatékosan felhívja a figyelmet a felelősségi körökre. Amennyiben a hiba a házi vezetékhálózaton – tehát a vízmérő utáni szakaszon – történt, a javítás költségei és az elfolyt víz díja is kizárólag a felhasználót terhelik.

Egy elpattant cső miatt akár több száz köbméter víz is elfolyhat észrevétlenül,

mire a tulajdonos megkapja a sokkoló összegű számlát. Az ellenőrzés csupán néhány percet vesz igénybe, de százezres kártól óvhatja meg az embereket.

Mit tegyen, ha baj van?

Ha rendellenességet tapasztal, ne várjon, haladéktalanul hívjon szakembert! Amennyiben konkrétan a vízmérő elfagyását (repedt üveg, eldeformálódott óra) észleli, hívja a Vízművek éjjel-nappal elérhető hibabejelentő számát: ? 06-27-511-511