Businessman hand holding tablet with AR application for check order in smart factory warehouse, technology interface global partner connection for Logistic Import Export background
Nyitókép: Busakorn Pongparnit/Getty Images

Zuhan az export, megugrott az import – romlott a külkereskedelmi mérleg

Infostart / MTI

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.

Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Az egy évvel korábbi időszakhoz képest az export euróban kifejezett értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé 4,4 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,8 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,7 százalékkal emelkedett, a behozatalban 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,8 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,2 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött – tette hozzá a KSH.

A KSH részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, importvolumene 7,4 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 4,3 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 3,4 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal, importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 1,4 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 15 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 22 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal fokozta a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 2,2 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 11 százalékkal csökkent, a behozatalé 1,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,1 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

A KSH közölte:

az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 8,4 százalékkal visszaesett, az onnan érkező behozatalé stagnált.

A termék-külkereskedelmi mérleg 628 millió euróval romlott a 2024. novemberi egyenleghez képest, 405 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 12 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 137 millió euróval romlott, 526 millió eurós passzívumot mutatott.

A jelentés összegezte: 2025. január-novemberben a kivitel értéke 136 milliárd euró (54 176 milliárd forint), a behozatalé 128 milliárd euró (51 062 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 1,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval romlott, a többlet 7,8 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az év első tizenegy hónapjában a kivitelben 3,4 százalékkal, a behozatalban 0,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,3 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 2,1 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

