ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.08
usd:
328.65
bux:
111031.79
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

Oeconomus: mi vár a munkaerőpiacra 2026-ban?

Infostart

Rengeteg munkahelyet érinthet a mesterséges intelligencia térnyerése és az automatizáció.

2025-ben a foglalkoztatottak száma Magyarországon alig változott. A munkaerőpiacot jelentősen alakították az automatizáció és a mesterséges intelligencia terjedése, az idősödő társadalom, a generációváltás miatti új trendek, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány volt tapasztalható. 2026-ra a jegybank előrejelzése szerint a foglalkoztatás enyhe mérséklődése és a munkanélküliség kismértékű növekedése várható – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

2025-ben a foglalkoztatottak száma Magyarországon 4,66-4,7 millió fő között mozgott, az év második felétől enyhe csökkenő trenddel. Hozzáteszik, a foglalkoztatási ráta ugyanakkor továbbra is magas szinten, 65 százalék felett állt a 15-74 évesek körében.

A magyar foglalkoztatottság 2022 óta tetőzésközeli állapotot mutat

– emeli ki Erdélyi Dóra, senior elemző az elemzésben.

2025-ben a hazai munkanélküliségi ráta viszonylag szűk sávban, 4,3-4,5 százalék között mozgott a 15-74 évesek körében, októberi adatok szerint a munkanélküliek száma 217 ezer fő volt. 2025 szeptemberében a hazai munkanélküliségi mutató az EU átlaga alatt állt. A hazai foglalkoztatás magasnak számított továbbra is az Európai Unión belül, egyedül a cseh mutató haladta meg a magyar adatot a régióban. A 27 ország közül viszont a felső harmadban volt található a magyar foglalkoztatási mutató – olvasható az elemzésben.

Hozzáteszik, több ágazatban továbbra is munkaerőhiány volt tapasztalható, így a szolgáltatásokban (vendéglátás, turizmus), a magas szaktudást igénylő szakmákban (mérnökök, informatikusok, egészségügy, oktatás), és több fizikai ágazatban, így a raktározásban, logisztikában, gyártásban is. Elsősorban a költségvetési szektorban volt továbbra is magas az üres álláshelyek száma Magyarországon.

A munkaerőpiaci folyamatokat globális és hazai trendek is meghatározzák. Ilyenek például az automatizáció, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia terjedése. Kiemelik, emellett az idősödő társadalom jelentette demográfiai nyomást sem szabad lebecsülni, a velünk maradó munkaerőhiányt, és az Y és Z generációk belépését és térnyerését a munkaerőpiacon.

Magyarországon akár 922 ezer munkahelyet is érinthet az automatizáció és az MI

– emeli ki az elemzés. Hozzáteszik, leginkább a feldolgozóiparban dolgozókat érinti ez a változás. A legnagyobb átalakulás az irodai és tudásalapú foglalkozásoknál várható, ugyanakkor az MI által létrejövő új munkakörök minőségi munkahelynövekedést és produktivitási előnyöket hozhatnak a magyar gazdaság számára.

A foglalkoztatók a „kevésbé derűs” gazdasági környezet idején is a képzett munkaerő megtartására törekszenek, vagyis a foglalkoztatás lefelé „merevnek” számít. A GKI 2025 novemberben végzett felmérésén a vállalkozások 8 százaléka készült a létszám bővítésére, míg 13 százalékuk a létszám szűkítésére a következő három hónapban – olvasható az elemzésben.

Az MNB 2025 decemberi várakozása szerint 2026 közepétől a versenyszférában lassan emelkedhet a foglalkoztatotti létszám, a konjunktúra fellendülésével párhuzamosan. Hozzáteszik, ugyanakkor kismértékű, 0,7 százalékos mérséklődést vár a jegybank jövőre mind a versenyszféra foglalkoztatásában, mind pedig nemzetgazdasági szinten. Így a munkanélküliségi ráta 2026 során enyhén emelkedhet, de ez mindössze a munkaerőpiaci feszesség további enyhülését jelenti.

Kiemelik, hogy a közelmúlt nagyberuházásai közül a BMW-üzem 2025 szeptemberében már megkezdte működését, a CATL 2026 elején fogja megkezdeni, és a BYD termelésének beindulása is 2026-ra várható. Ez jelentős, több ezer főre tehető munkaerőigényt fog jelenteni, elsősorban mérnöki, technikai, valamint betanított munkás pozíciókban.

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: mi vár a munkaerőpiacra 2026-ban?

munkaerőpiac

foglalkoztatás

oeconomus

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Tovább terjeszkedik Magyarországon két nagy amerikai vállalat
Tovább terjeszkedik Magyarországon két nagy amerikai vállalat
A magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy máfél milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, így a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik. A Formlabs pedig szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, ezzel tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erős kritikák: az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét

Erős kritikák: az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét

Egyes cégek szerint az uniós egyszerűsítési tervek megbízhatatlan üzleti partnerré teszik az uniót, mert kezd kialakulni az az érzés, hogy a szabályokat és törvényeket bármikor visszavonhatják vagy módosíthatják. De mi az EU célja az egyszerűsítéssel, és hogyan lesz mégis bonyolult a helyzet?
Egész Európát eléri - hadrendbe állt az orosz hiperszonikus rakéta

"Egész Európát eléri" - hadrendbe állt az orosz hiperszonikus rakéta

Fehéroroszországban hadrendbe állította Moszkva „lelőhetetlennek” nevezett hiperszónikus rakétáit. Az Oresnyiknek a nyugati határok közelében való feltűnését azután jelentették be, hogy a Kreml szerint Ukrajna 91 drónnal támadta Putyin elnök rezidenciáját, amit Kijev tagad.
 

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feltámadt a forint

Feltámadt a forint

Jelentős volatilitás mellett enyhe erősödéssel kezdte a hetet a forint árfolyama, ez pedig egyelőre a mai nap is folytatódni látszik. Mivel ezekben a napokban a megszokottnál alacsonyabb lehet a kereskedési aktivitás, a devizapiacon erősebb ingadozás figyelhető meg. A múlt hét elején látott 390 feletti euró-, és 331 feletti dollárárfolyamhoz képest jelentősen mérséklődött a jegyzés, nap közben 385,5, illetve 327,5 környékén is járt a két globális tartalékdeviza árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

Two of the main sticking points involve territory and the fate of Europe's biggest nuclear plant, which is currently occupied by Russia.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 19:46
Ez mindenkit érint, akinek van TBSZ-e – fontos határidő közeleg
2025. december 30. 19:30
Erős kritikák: az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét?
×
×
×
×