2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Nyitókép: Unsplash

Az AI viszi el az informatikai állásokat

Infostart

A mesterséges intelligencia térnyerése egyben azt is jelenti, hogy a pályakezdő tech-szakemberek, az informatikusok nehezebben találnak munkát.

A világ tőzsdéin az amerikai technológiai óriások részvényárfolyamai látszólag csakis felfelé mennek, a munkaerőpiacon viszont romlanak a kilátások a techcégek munkavállalói számára. Nemrég az Amazon világszerte 14 ezer állás megszüntetését jelentette be, amit a mesterséges intelligencia fokozott bevetésével indokolt a cég.

Az Amazon vezetője, Andy Jassy szavaiból úgy vehetjük ki, hogy már a tanult informatikusok és szoftverfejlesztők sincsenek biztonságban a mesterséges intelligencia nyújtotta konkurenciától, olvasható a Handelsblatt cikkében.

Akár még öt évvel ezelőtt is egyszerűen lehetett azt a tanácsot adni a gyermekeknek, hogy tanuljanak meg programozni. Manapság ez már rosszabb tanács, mint ha azt mondanánk nekik: „tetováltass valamit az arcodra”. Nincs rosszabb dolog, mint programozni tanulni – állítja Ian Bremmer, az amerikai Eurasia Group kockázatelemző cég vezetője.

Különösen az informatikai diplomák számítottak sokáig a gyors előrelépés és a magas fizetés garanciájának. Már az ezredforduló óta hangoztatták az olyan tech-ikonok, mint Steve Jobs vagy Bill Gates, hogy érdemes a Pythont, Javat, vagy a C programozási nyelvet megtanulni.

„Ez nemcsak a ti jövőtök, hanem az országunk jövője szempontjából is fontos”

– emelte ki korábban Barack Obama volt amerikai elnök. Az Egyesült Államokban tavaly több, mint 170 ezer hallgató szerzett Computer Science területen diplomát, kétszer annyi, mint 2014-ben – idézi fel a cikk.

Magyarországon 2016 óta emelkedő trend jellemzi az informatikai területen tanuló hallgatók számát, az elmúlt években sem hagyott alább a lelkesedés. 2016 és 2024 között másfélszeresére emelkedett a területen tanuló hallgatók száma. Ugyanakkor olyan meredek emelkedés, mint ami a hallgatói összlétszámban bekövetkezett az elmúlt években, a KSH adatai szerint nem történt az informatikai területen.

Németországban ugyanakkor az infokommunikációs foglalkozásokban a munkanélküliek száma 43 ezerre emelkedett, ami tízéves csúcsot jelent. Csak 2024-ben 30 százalékkal több IT-szakember volt munka nélkül, mint egy évvel korábban. Az informatikai diplomával rendelkező pályakezdők arról számolnak be, hogy több mint száz állásajánlatra is jelentkezniük kell, mire munkát találnak. Ráadásul gyakran a mesterséges intelligencia az, ami az elutasító leveleket írja.

Az USA-ban az informatikusok munkanélküliségi aránya 6,1 százalék, kétszer akkora, mint a történelem szakon végzetteké. A Hays Hungary riportja megerősíti, hogy itthon is egyre kevesebb junior pozíció érhető el a munkaerőpiacon, még a végzettséggel rendelkező pályakezdő jelöltek is 6-12 hónap alatt találnak állást a szektorban.

Az Eurostat adatai egyébként azt mutatják, hogy csökkent az elmúlt időszakban Magyarországon a feladott álláshirdetéseken belül az informatikai szektorra vonatkozó álláshirdetések aránya. Ugyanakkor Magyarországon az Európai Unió átlagához képest magasabb arányban keresnek IT-szakembereket.

Az IT-szakma ilyen jellegű problémáinak hátterében az állhat, hogy a vállalatok az utóbbi időben igyekeznek még célzottabban törekedni az erőforrásaik kihasználásának maximalizálására, így ezért a toborzások során inkább a tapasztalt, szenior IT-sokat részesítik előnyben a német beszámoló szerint.

A mesterséges intelligencia nem az egyetlen oka ennek a fordulatnak, de nagy szerepet játszik benne. „Már 2016 óta nagy előrehaladások történtek a AI területén” – mondja Lawrence Katz, a Harvard munkaerőpiaci kutatója. Az USA-ban az olyan AI-szolgáltatók, mint a Code Rabbit, teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy a technológiájuk gyorsabban és jobban programoz, mint az emberi programozók.

„Pont azok a belépő szintű pozíciók kerülnek automatizálásra, amelyeket a frissdiplomások szoktak betölteni”

– mondta a témáról Matthew Martin, az Oxford Economics kutatócég közgazdásza a New York Times-nak.

Amy Edmondson (Harvard Business School), és Tomas Chamorro-Premuzic (University College London) arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad a pályakezdőkre rácsapni az ajtót. Meglátásuk szerint az értelmes hozzáállás az, ha a rutinfeladatokat veszi át az AI. Az emberi munkavállalók arra koncentráljanak, hogy problémákat fogalmazzanak meg, jobb kérdéseket tegyenek fel, és üzleti kapcsolatokat építsenek ki – írja a Handelsblatt.

