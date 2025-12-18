ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Tovább terjeszkedik Magyarországon két nagy amerikai vállalat

Infostart / MTI

A magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy máfél milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, így a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik. A Formlabs pedig szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, ezzel tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre.

Újabb beruházásokat hajt végre Magyarországon két amerikai vállalat, a Scrub Daddy és a Formlabs, amelyek bizonyítják azt, hogy Donald Trump hivatalba lépésével idén egy teljesen új korszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatban – közölte Szijjártó Péter New Yorkban.

A tárcavezető a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy újabb magyarországi beruházásnak bejelentésében arról számolt be, hogy a Mártélyon már jelen lévő amerikai vállalat 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, aminek nyomán a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik. Közölte, hogy

a cég hazánkban előállított termékeit több mint hetven országba exportáljuk, így Magyarország a Scrub Daddy globális működésének egyik kiemelten fontos helyszíne.

„Mi kis ország vagyunk, és ezért nagy tisztelettel tekintünk azokra, akik valami kicsiből képesek valami igazán nagyot létrehozni. Az, hogy önök gyakorlatilag startupként indultak, majd kiléptek a globális piacra, olyan teljesítmény, amelyet elismerünk és nagyra becsülünk. Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a sikertörténetben a magyarok is részt vehetnek” – fogalmazott Szijjártó Péter.

„Szeretném külön megköszönni a hozzáállásukat a magyar munkavállalóikhoz is. Mind tudjuk, hogy az alkalmazottak nagyon szeretnek a Scrub Daddy-nél dolgozni, ahol megbecsülik és tisztelik őket. Ez pedig biztosítja, hogy még a térség rendkívül éles munkaerőpiaci versenye mellett is mindig rendelkezésre álljon az a tehetség, amelyre a további fejlődéshez szükségük van” – tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter ezután a 3D-nyomtatással foglalkozó Formlabs újabb budapesti beruházásnak bejelentésén is részt vett, ahol elmondta, hogy a hazánkban szintén már jelen lévő amerikai cég

szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, így segítvén elő tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.

Kiemelte, hogy mindez hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, különös tekintettel arra, hogy a cég a hazai egyetemekkel is szorosan együttműködik, így fontos része van abban, hogy a fiatalok naprakész tudást szerezzenek az újonnan létrejövő munkahelyek betöltéséhez.

„Ez a beruházás kiváló példája annak, hogy hogyan mozdulunk el a termeléstől a kutatás-fejlesztés irányába, és hogyan növeljük a hozzáadott értéket a gazdaságban” – mondta a tárcavezető, aki köszönetet mondott a Formlabs vezetőinek, amiért ismét bizalmat szavaztak Magyarországnak, és megerősítette, hogy a kormány támogatására a továbbiakban is számíthatnak. Tudatta azt is, hogy a beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben hat másik ország is részt vett, de végül hazánk került ki győztesként.

A miniszter kiemelte: mindezekkel együtt három új amerikai beruházásról született megállapodás, összesen 21,5 milliárd értékben, a kormány négymilliárd forintos támogatása mellett. „Mindez jól mutatja, hogy az idei évben egy teljesen új korszakba lépünk a magyar-amerikai kapcsolatban, amelyet a barátság, a szövetség és a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jellemez” – jelentette ki. Emlékeztetett arra is, hogy idén 190 milliárd forinttal rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások értéke, amire korábban nem volt példa. „Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy az amerikai befektetők továbbra is a harmadik legnagyobb külföldi befektetői csoportot alkossák Magyarországon” – összegzett Szijjártó Péter.

szijjártó péter

beruházás

formlabs

scrub daddy

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

