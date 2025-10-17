Egyre többen rendelik inkább házhoz az új telefonjukat

A globálisan kiszállított okostelefonok száma 322,7 millió volt az idei harmadik negyedévben, 2,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – írja az International Data Corporation (IDC) amerikai informatikai és távközlési piackutató vállalat.

Anthony Scarsella , az IDC mobiltelefonokért felelős kutatási igazgatója azt mondta, hogy várakozása szerint a lendület folytatódik az év utolsó negyedévében is, és a legújabb, mesterséges intelligencia által támogatott termékek iránti felgyorsult kereslet hatására várhatóan erős évet sikerül zárni.

Az IDC számításai szerint a listavezető dél-koreai Samsung Electronics piaci részesedése 19 százalékra nőtt a szeptember végével záródott három hónapban az egy évvel korábbi 18,4 százalékról.

A második helyen álló Apple piaci részesedése 18,1 százalékról 18,2 százalékra nőtt.

A következő három helyen kínai cégek állnak. A listán harmadik Xiaomi piaci részesedése 13,6 százalékról 13,5 százalékra mérséklődött, a negyedik Transsion cégé 8,2 százalékról 9 százalékra nőtt, míg az ötödik vivo részesedése 8,6 százalékról 8,9 százalékra emelkedett.

Az idei harmadik negyedévben a Samsung 61,4 millió készüléket, az Apple 58,6 milliót, a Xiaomi 43,5 milliót, a Transsion 29,2 milliót, a vivo pedig 28,8 milliót szállított ki.