ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.52
usd:
333.37
bux:
0
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Futár egy kézbesítendő csomaggal.
Nyitókép: Pexels

Egyre többen rendelik inkább házhoz az új telefonjukat

Infostart / MTI

Idén már közel három százalékkal több készüléket szállítottak ki világszerte, és még el sem kezdődött az év végi hajrá.

A globálisan kiszállított okostelefonok száma 322,7 millió volt az idei harmadik negyedévben, 2,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – írja az International Data Corporation (IDC) amerikai informatikai és távközlési piackutató vállalat.

Anthony Scarsella , az IDC mobiltelefonokért felelős kutatási igazgatója azt mondta, hogy várakozása szerint a lendület folytatódik az év utolsó negyedévében is, és a legújabb, mesterséges intelligencia által támogatott termékek iránti felgyorsult kereslet hatására várhatóan erős évet sikerül zárni.

Az IDC számításai szerint a listavezető dél-koreai Samsung Electronics piaci részesedése 19 százalékra nőtt a szeptember végével záródott három hónapban az egy évvel korábbi 18,4 százalékról.

A második helyen álló Apple piaci részesedése 18,1 százalékról 18,2 százalékra nőtt.

A következő három helyen kínai cégek állnak. A listán harmadik Xiaomi piaci részesedése 13,6 százalékról 13,5 százalékra mérséklődött, a negyedik Transsion cégé 8,2 százalékról 9 százalékra nőtt, míg az ötödik vivo részesedése 8,6 százalékról 8,9 százalékra emelkedett.

Az idei harmadik negyedévben a Samsung 61,4 millió készüléket, az Apple 58,6 milliót, a Xiaomi 43,5 milliót, a Transsion 29,2 milliót, a vivo pedig 28,8 milliót szállított ki.

Kezdőlap    Gazdaság    Egyre többen rendelik inkább házhoz az új telefonjukat

samsung

statisztika

mobiltelefon

apple

xiaomi

kiszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ez Európában az egyetlen hely, ahol megtehetik

Orbán Viktor péntek reggel: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ez Európában az egyetlen hely, ahol megtehetik

A Kossuth rádiónak adott interjúval kezdte munkanapját a miniszterelnök. „Állhatatosnak kell lenni, és a dolgok előbb-utóbb jóra fognak fordulni akkor is, ha nagy a szembeszél. Ilyen a migráció vagy a családvédelem ügye is” – mondta Orbán Viktor azzal összefüggésben, hogy már megkezdődött az orosz–amerikai csúcstalálkozó szervezése Magyarországon. A budapestiektől türelmet kért, a béke ugyanis „jó befektetés”. Megemlítette, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése sem ismeretlen feladat számukra, de ehhez gazdasági erő kell, ami összefügg a békével; 2-3-4 év alatt vezethető be kiegészítő juttatásként.
Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik a Fehér Házban Washingtonban. Mint mondta, „egyenlően tárgyal” az orosz és az ukrán vezetővel.
 

Budapesti Trump–Putyin találkozó: Szijjártó Péter két fontos hívást bonyolított le

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megremegett a föld Magyarországon: itt vannak az első jelentések a földrengésről

Megremegett a föld Magyarországon: itt vannak az első jelentések a földrengésről

Magyarországi helyi idő szerint 19:17-kor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam

Drasztikus átalakítás jön a magyar egészségügyben: komoly kártérítéseket fizet ki az állam

A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 07:10
Megtorpant a magyarok áradata Horvátország felé – főleg augusztusban volt nagy fordulat
2025. október 17. 06:58
Zártkerti ingatlanja van? Fontos változás a láthatáron
×
×
×
×