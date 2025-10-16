Nagy pénzek érkezését jelentette be az agrárminiszter

A nemzeti kormány a kifizetéseknél a kiszámíthatóságra és a gyorsaságra törekszik, ezért az egységes kérelem előlegfizetései az uniós előírások szerinti legkorábbi időpontban, csütörtökön indulnak, 112 ezer gazda, 125 milliárd forint értékben kapja meg az emelt összegű előleget – mondta az agrárminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Nagy István kiemelte, az Agárminisztérium és a Magyar Államkincstár minden erejével azon van, hogy a kifizetések gördülékenyen célba érjenek, hogy minden gazdálkodó a lehető leghamarabb hozzájusson az előleghez. A kincstár tervei szerint az arra jogosult gazdálkodókhoz a végkifizetések az uniós jogszabályban előírt jövő júniusi véghatáridő helyett már hónapokkal korábban eljutnak.

A miniszter hangsúlyozta: az agrártárca elkötelezett a magyar termelők likviditásának és jövedelembiztonságának növelésében, amit jól mutat, hogy az elmúlt években mindig biztosították a feltételeket az előlegfizetéshez. Az Európai Bizottság többek között Magyarország kezdeményezésére engedélyezte az idén is az emelt összegű előlegfizetést - tette hozzá a tárcavezető.

Ezáltal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is emelt összegű előleghez jutnak a gazdálkodók a közvetlen támogatások, illetve a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében. Ehhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, mivel az Európai Bizottság csak utólag finanszírozza a kifizetéseket.

Nagy István újdonságként említette, hogy idén megteremtették az Agro-ökológiai programban (AÖP) is az őszi előlegfizetés lehetőségét:

a hónap végétől az AÖP-ben mintegy 28 milliárd forinthoz juthat hozzá 30 ezer gazdálkodó.

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknél és az Ökológiai gazdálkodás támogatásánál is lesz előlegfizetés, november második felében, mintegy 75 milliárd forint összegben.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. évi egységes kérelemből a közvetlen és a területalapú vidékfejlesztési támogatások keretét is figyelembe véve mintegy 443 milliárd forintot fizetnek ki december 31-éig. Ez az összeg 60 milliárd forinttal meghaladja a tavalyit.

Mindaz, ami most történik bizonyítja, hogy a magyar gazdák és a magyar kormány között erős a stratégiai partnerség, hiszen ezek az intézkedések a gazdák pénzügyi és jövedelembiztonságának erősítése mellett a mezőgazdasági termelés stabil finanszírozását is szolgálják - mondta.

"Van tehát mit megőriznünk, van mit megvédenünk és van mit veszítenünk is" - fogalmazott Nagy István, hozzátéve, sajnálattal látják, hogy a Tisza Párt egyértelműen az agrártámogatások csökkentését támogatja. Eddig tagadták, de a napokban ismét lebuktak, Tarr Zoltán a párt alelnöke beszélt erről egy fórumon - közölte.

Nagy István szerint a Tisza Brüsszel érdekeit követi, és "mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják számukra". Példaként említette, hogy csökkentenék a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengednék az ukrán mezőgazdasági termékeket az uniós piacra. Sőt, lenézik, sértegetik, lebecsülik a magyar gazdák munkáját - mondta.

A miniszter kijelentette, Brüsszel már nyíltan is vállalja: a háborút akarja finanszírozni. Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. Ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe - hangsúlyozta.

Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke elmondta, a kincstár 2025 április és június között fogadta az idei egységes kérelmeket, amelyekben 154 ezer gazdálkodó nyújtott be támogatási kérelmet, csaknem 5 millió hektár termőföldre és a méhcsalásokat is beleértve több mint 2,5 millió állategyed vonatkozásában.

Arra is kitért, hogy a MÁK 2025-ben összesen több mint 1300 milliárd forint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatást fizet ki a gazdálkodók részére.

A költségvetésben a támogatások kifizetéséhez szükséges források, mint mindig, most is rendelkezésre állnak - jelentette ki az államkincstár elnöke.